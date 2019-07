"No he convencido a Rocío Monasterio; probablemente habrá nuevas elecciones"

"Merecía la pena intentar que no se bloqueara el gobierno de centro liberal en Madrid y he accedido a reunirme con la señora Monasterio. Lamentablemente, no he sido capaz de convencerla para que no bloqueara a Isabel Díaz Ayuso. Mañana será simplemente un pleno instrumental", ha asegurado el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, en referencia a la convocatoria de mañana en la Asamblea de Madrid, en la que salvo una maniobra de última hora no habrá designación ni votación de candidato alguno.

Aguado, en rueda de prensa, ha tachado de "irresponsable" la actitud de la lideresa de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Ambos políticos, junto con Díaz Ayuso se han reunido en la tarde de este martes para intentar desbloquear la investidura de la candidata del PP, aunque finalmente todos se han levantado de la mesa sin un acuerdo.

Las tres formaciones habían aceptado reunirse in extremis para buscar una vía de solución para la investidura de Ayuso, aunque tras menos de una hora de conversaciones la negociación se ha roto. Aguado ha señalado que, muy probablemente, habrá que convocar elecciones en el mes de septiembre.

"Habrá que ponerse a trabajar y lo más probable es que en los próximos días se sepa que iremos a elecciones en septiembre. Hemos trabajado duro y hemos hecho lo que estaba en nuestra mano", ha afirmado Aguado.