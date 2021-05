El Gobierno planea rediseñar el sistema de acogida y la relación con las CCAA.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este martes que su departamento está preparando una reforma del sistema de acogida, en el que se abordarán, entre otras medidas, una mejora en la relación entre la administración central y las autonomías en esta materia. Escrivá ha explicado, en el Pleno del Senado, que el objetivo es rediseñar este sistema y que, para ellos, ya se ha encargado un informe sobre el actual sistema a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), con el objetivo de obtener el estudio de una entidad externa.

En su intervención, el ministro ha reconocido que es necesario mejorar la comunicación y la corresponsabilidad en materia de migración y de acogida y que es la Administración central, es decir, su departamento, quien tiene la responsabilidad de cambiar esta situación. "Creo que no hemos sabido, este año, crear la institucionalidad suficiente para dar respuesta a esa corresponsabiliad", ha indicado.

Como "excusa" o "justificaciones", ha señalado que su Ministerio tenía previsto plantear esta situación e informar sobre cambios en materia de Extranjería justo antes de la pandemia, y la crisis sanitaria acabó "cambiando las prioridades" y el "calendario".

PNV pide un espacio para compartir estrategia

En este tiempo, ha indicado, se han mantenido relaciones bilaterales con las CCAA afectadas en según qué momento, ha explicado Escrivá, que ha nombrado a Canarias, Andalucía, Baleares, Valencia y Ceuta y Melilla. Además, ha indicado, el Gobierno quería esperar para ver "hacia dónde discurría el acuerdo europeo de migración y asilo" durante las presidencias alemana y portuguesa. Esa intervención del ministro se ha producido en respuesta a una interpelación de la senadora del PNV Nerea Ahedo, en la que ha reclamado al ministro una mayor coordinación dentro del propio Gobierno, entre los departamentos implicados en política migratoria, y también un "espacio en el que poder compartir", Estado y CCAA, las "herramientas, estrategia e información" sobre este tema.

A su juicio, "no es de recibo" que las autonomías, "que luego son las que tienen que trabajar en el terreno", se enteren de cambios en la Ley de Extranjería o de instrucciones de asilo "por terceros" y sin que estas medidas se "hayan contrastado" con ellas a pesar de que "inciden en su día a día". "En este tema es necesario una estrategia compartida", ha insistido la senadora, antes de criticar que, hasta ahora, se han "puesto parches" a algunos temas, como la acigida de menores, pero no se ha convocado la Conferencia Sectorial para poder ""reflexionar y compartir" sobre este problema. Ahedo ha apuntado, además, que no tiene por qué ser la Conferencia Sectorial y se puede buscar "otra fórmula que se adapte más.

Crítico con la conferencia sectorial

Escrivá ha reconocido que es "crítico" con el funcionamiento del Consejo Territorial porque cree que "no responde a lo que debe ser una buena concepción de un estado casi federal" en el que, a su juicio, las CCAA deben participar en muchos más aspectos del diseño del reglamento. "No me gusta", ha confesado, para recordar que, además, este órganos se ha reunido dos veces en la última década, cuando su reglamento recoge que debe ser dos veces al año.

El ministro ha pedido "paciencia" a la senadora vasca ya que, según ha indicado, su objetivo es que cuando arranque la sectorial sobre esta materia el Ministerio pueda "responder a las expectativas" de "una mayor colaboración" con las administraciones autonómicas. Finalmente, Escrivá ha agradecido a Ahedo su interpelación porque, ha asegurado, "tiene razón" en su petición y porque le "genera presión" para que "haga los deberes" en esta materia. "Y en eso voy ha estar", ha concluido.