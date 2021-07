La crisis de la carne aviva los 'tambores de guerra' en el Gobierno de coalición

"A mí donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible". En el más de año y medio de vida de la coalición nunca el presidente había lanzado un mensaje de desautorización así hacia uno de sus ministros. Un ministro, además, que lidera un partido, Izquierda Unida, que forma parte del pacto de Gobierno. Las palabras de Pedro Sánchez desde Lituania, intentando evitar "un serio problema" con el sector del campo, han ahondado más en la brecha que separa a PSOE y a Unidas Podemos. La tensión va semana tras semana a más y, aunque algunos ministros se empeñan en rebajarla, otros no la niegan y reconocen que es uno de los momentos de mayor tensión de la legislatura. No ven una solución sencilla a los problemas que existen.

Cuentan en el área socialista del Gobierno que Garzón se equivocó con su mensaje sobre el consumo de carne. Que no era el momento y que el vídeo grabado no fue consultado ni con el ministro del ramo, Luis Planas, ni con Moncloa. Desde el entorno del titular de Consumo, por su parte, aseguran que sí hubo una comunicación con el departamento de Agricultura y que, además, la iniciativa surgió a raiz de la presentación del Plan España 2050 que fue elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo de España incardinada en Presidencia. En ese documento, presentado por el propio Sánchez, se recomendaba, efectivamente, moderar la ingesta de carne.

La gran pregunta que surge es por qué el PSOE ha reaccionado con tal vehemencia ante un asunto que, incluso, perjudica al discurso ecológico del presidente del Gobierno y del principal partido del Gobierno. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de hecho, ha permanecido en silencio en toda la polémica. Habla un ministro: "Teníamos que salir a defender al campo y a los ganaderos, en concreto". Era cuestión, por tanto, de no provocar un nuevo problema en un periodo veraniego que está siendo movido. Moncloa distribuyó un argumentario entre sus ministerios para salir al paso de la polémica, de forma que las declaraciones posteriores contra Garzón de Reyes Maroto, "estamos ya un poco cansados de que nos digan lo que no tenemos que hacer", no fueron casuales.

Cuentan en el área socialista del Gobierno que Garzón se equivocó con su mensaje sobre el consumo de carne, que no era el momento

Lo cierto es que la arremetida del presidente y de varios ministros del PSOE contra sus socios ha provocado un profundo malestar en Unidas Podemos. Hablan de que los socialistas han cruzado una línea y, de hecho, varios compañeros del área morada en el Gobierno, liderados por Ione Belarra e Irene Montero, ya han defendido en público a su compañero de espacio. Sobre una posible salida de Garzón del Gobierno, fuentes moradas se muestran claras: "Del área de Unidas Podemos decide Unidas Podemos".

Problemas con el SMI, la Ley de Vivienda o la del 'Sí es Sí'

La crisis por la carne es sólo la punta del iceberg de una coalición que vive desencuentros semanales. Esta semana, sin ir más lejos, además de esta arremetida en tromba del PSOE contra Garzón, se le pueden sumar dos momentos más de tensión. Sucedieron el pasado martes, aunque para la opinión pública pasaran algo desapercibidos. Ese día, mientras Sánchez tomaba un avión con destino a los países bálticos, Moncloa decidió dar el protagonismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la vicepresidente segunda, Nadia Calviño, para que expusiera el anteproyecto de ley de 'startups'. El problema surgió cuando fijó posición respecto al Salario Mínimo y pospuso la decisión hasta después del verano.

En Unidas Podemos esas declaraciones no gustaron. Y es que la subida, o no, del SMI este año no está aún decidida. La coalición adoptara su decisión una vez sometida la cuestión a debate en el diálogo social. Es decir, ni Calviño ni Yolanda Díaz impondrán su posición, siendo evidente que la vicepresidenta segunda apuesta por posponer el alza a 2022 y la tercera apuesta por aprobarla ya.

Este mismo martes, además, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del 'Sólo sí es sí' y la ministra de Igualdad quería comparecer en la rueda de prensa posterior. Pero Moncloa no lo aceptó; Montero ya había sido protagonista en la misma rueda de prensa de la semana anterior con motivo de la aprobación del anteproyecto de ley 'Trans'. Un detalle más: el departamento encargado de elevar ambas iniciativas a Consejo de Ministros, el proyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y el anteproyecto de ley 'Trans', no ha sido Igualdad, sino la Vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo. ¿El argumento oficial de Moncloa? Hay dos ministerios proponentes, Igualdad y Justicia, y lo eleva el de la Presidencia porque, además, Calvo es la secretaria del Consejo de Ministros. Podemos echa en falta algunas cuestiones en las normas que intentará introducir en los sucesivos trámites de ambas normativas.

Hay más episodios que demuestran que la relación no atraviesa por su mejor momento. Y es que una parte de la información al más alto nivel ya no fluye como antes. Es una nueva etapa, un cambio de dinámicas, pero ello ha provocado que unos y otros se enteren prácticamente por la prensa de determinadas medidas y decisiones, algunas de estado. Le pasó, como decimos, a Planas con el vídeo de Garzón sobre el consumo de carne. Y les pasó a los morados, con los indultos, ya que no conocían la fecha concreta en la que Sánchez iba a llevarlos al Consejo de Ministros (en estas páginas se publicó que el día marcado en rojo en el calendario de Moncloa era el 22 de junio). Algo similar ocurrió con la configuración de la nueva factura de la luz o, anteriormente, con la fusión de CaixaBank y Bankia bendecida por Economía, por poner dos ejemplos de asuntos importantes para el Gobierno.

La Ley de Vivienda y, esencialmente, la regulación de los alquileres es otro asunto que está generando alta tensión entre PSOE y Unidas Podemos. La semana pasada fue complicada y esta no ha habido ningún avance, confirman fuentes de uno y otro equipo. El Ministerio de Transportes trasladó a sus socios una propuesta en la que planteaban dos novedades: un mecanismo, sin concretar, para poder bajar los precios de los arrendamientos y, a su vez, la posibilidad de subir un 10% determinados contratos. Este segundo punto provocó una crisis con UP, que ha reclamado eliminarlo de la negociación. Todo está parado.

En los Presupuestos Generales de 2022 que han comenzado a prepararse en los ministerios también se espera una intensa batalla en la coalición. De hecho ya la hay. El principal motivo de discrepancia es la reforma fiscal que, según Unidas Podemos, deberían incluir las cuentas públicas expansionistas que se están preparando. Los morados quieren plantear una subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, una bandera que ya fue objeto de debate en los PGE de 2020 pero que quedó aplazada por la crisis. El PSOE, por su parte, prefiere esperar a las conclusiones del comité de expertos que ya está trabajando y, por tanto, llevar esa reforma a posteriores cuentas públicas. Es importante recordar que los nuevos impuestos sólo se pueden crear vía proyectos de ley mientras que los ya en vigor se pueden modificar vía presupuestaria. Se avecina división en este terreno.

Pese a que los roces existen, todas las fuentes consultadas se empeñan en destacar que el Gobierno de coalición sigue gozando de salud de hierro y que con Yolanda Díaz al frente del espacio morado se están mejorando, incluso, algunas dinámicas. La vicepresidenta tercera mantiene, en efecto, una estrecha relación con el presidente, diaria incluso. Nada cambia con respecto a la etapa de Pablo Iglesias. Hace dos lunes Díaz estuvo reunida en Moncloa con Sánchez afinando el calendario conjunto de cara al final del curso. Ambas partes tienen el horizonte puesto en 2023 pero ambas también coinciden en la necesidad de limar estas asperezas que no embarran el terreno de juego político.