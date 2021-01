El Gobierno vasco cree injusto que se les penalice por guardar segundas dosis.

Rifirrafe entre la consejería de Salud vasca y el ministerio de Salud. La consejera vasca, Gotzone Sagardui, ha trasladado al ministro, Salvador Illa, que es "injusto" que se penalice a Euskadi por guardar segundas dosis de vacunas, tras la decisión de su Ministerio de primar en el reparto de los antídotos a las comunidades que estén más adelantadas en la vacunación. Además, ha afirmado que el Ejecutivo vasco no guarda las dosis de las vacunas contra el Covid-19 que recibe "para tenerlas ahí", sino para asegurar que todas las personas reciben las dos dosis necesarias en los 21 días que requiere el proceso de vacunación de cada persona, según reporta Europa Press.

Sagardui se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que el Ministerio de Sanidad haya optado por primar a la hora del reparto a las comunidades que estén más adelantadas en la vacunación. La consejera de Salud ha manifestado que ya ha trasladado su opinión al respecto al Ministerio de Illa, "como ya hizo el mismo Lehendakari", que el pasado sábado calificó dicha decisión de "injusta para Euskadi".

"Estamos de acuerdo en que las dosis son para administrarlas. Nosotros no las guardamos para tenerlas ahí, sino que lo hacemos para garantizar las dos dosis necesarias para la inmunidad total de la población sabiendo que sólo están la de Pzifer y que la de Moderna son muy pocas. Cuando no tienes opción de comprar otras dosis fuera de ahí, debes asegurar que estas personas tendrán su segunda dosis en el día 21", ha explicado. De esta manera, Sagardui ha señalado que hasta este domingo 394 usuarios de residencias han recibido ya las dos dosis necesarias para completar el proceso de inmunización, y ha reiterado que "no hay otro modo, mas que asegurando (las dosis)".

Asimismo, ha indicado que espera que en las próximas semanas "las cosas se hagan de manera diferente" en el reparto de las dosis entre las comunidades autónomas, ya que, en su opinión, su "estrategia ha resultado la adecuada". "Pensamos que hay que mantener las condiciones para quien lo ha hecho bien y así lo vamos a seguir solicitando", ha añadido. La consejera de Salud ha admitido que "no se puede saber" cuando propiciará la vacunación una situación más tranquila en la sociedad, "sin saber cuantas vacunas vamos a tener", ya que, según ha dicho, se está "en manos del número de vacunas", aunque ha asegurado que, "en la medida en la que haya vacunas", se va "a avanzar en la vacunación".

"Esperemos que, de aquí a pocas semanas, se incremente el número de vacunas. El Departamento de Salud y Osakidetza están preparados para recibir esas vacunas e incrementar el número de vacunaciones actuales", ha explicado. Por otro lado, Sagardui ha indicado que, "en términos generales", los usuarios de residencias de Euskadi ya han recibido la primera dosis de la vacuna, aunque hay excepciones en casos de contagiados, que la recibirán cuando se curen. Además, ha señalado que continuan vacunando a los trabajadores sociosanitarios y que, "en un plazo de tres semanas", se podrá dar por concluido el proceso de vacunación en las residencias. A su vez, ha recordado que el pasado viernes comenzaron a vacunar a los profesionales de Osakidetza, y que, posteriormente, empezará el proceso de vacunación de las personas mayores que viven en sus casas.

Situación "preocupante"

Gotzone Sagardui ha insistido en que la actual situación epidemiológica en Euskadi es "preocupante", y ha considerado que, "por lo menos durante algunos días, lamentablemente se continuará con estos datos y esta tendencia" en los contagios. Así, ha afirmado que no le gusta "dar datos" sobre cuando dejarán de crecer los contagios, "porque nunca sabes cuál será el exacto", aunque ha reconocido que "aún nos quedan algunos días". En todo caso, ha destacado que "lo que es más importante es que está en nuestras manos que esos días sean los menos posibles", por lo que ha vuelto a solicitar "cuidado y prudencia" a la ciudadanía.

En este sentido, ha considerado que, teniendo en cuenta los datos actuales, va a crecer el número de localidades que pasarán de 500 casos en la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes, aunque ha afirmado que esperan ser capaces "de que sean los menos posibles". Sagardui ha indicado que la mayoría de la población "entiende bien lo preocupante que es la situación y lo intentará", aunque ha lamentado "los comportamientos" ocurridos este pasado fin de semana "de personas que no entienden que la protección están en manos de todos nosotros", en referencia a sucesos ocurridos en Mungia (Bizkaia) o San Sebastián.

Asimismo, ha manifestado que, aunque "está bien" la situación en los hospitales, "en estos momentos se nota la tensión y está creciendo". "Cuando una persona entra a la UCI, es un fracaso colectivo, y en los últimos días estamos viendo más de los que nos gustarían. Todas nuestras UCIs están en tensión, pero están bien", ha insistido.

ESKERRIK ASKO egun honetan parte hartu duzuen Osakidetzako eta Osasun Saileko langile guztioi!



Todo mi apoyo al conjunto de profesionales de Osakidetza y del Departamento de Salud para la siguiente fase llena de esperanza. https://t.co/vI47FzGMcp — Gotzone Sagardui (@GSagardui) December 27, 2020

Toque de queda

Por otro lado, la consejera de Salud ha asegurado que el Gobierno Vasco lleva "mucho tiempo" solicitando en las reuniones del consejo interterritorial de salud que Euskadi "tenga su autonomía y competencia" para "poder tomar las decisiones necesarias en el momento", en referencia, por ejemplo, a la posibilidad de adelantar el toque de queda que actualmente está establecido en las diez de la noche. "Queremos para Euskadi la competencia para tomar las medidas que consideramos necesarias", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que, desde que se tuvieron que adoptar las primeras medidas contra la pandemia, el Gobierno Vasco siempre ha querido que los tribunales "validaran" dichas medidas, por lo que ha asegurado que propondrán y solicitarán "las medidas necesarias, pero siempre actuando dentro de la ley". Por último, Sagardui ha confirmado que hasta ahora se han detectado en Euskadi nueve casos de nuevas cepas de coronavirus, aunque ha destacado que, según los expertos microbiólogos del Departamento de Salud, "estos casos no son decisorios para explicar la tendencia" en Euskadi. "En todo caso nos mantenemos alerta", ha concluido.