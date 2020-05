El Gobierno vasco ordena a los docentes de la red pública la vuelta presencial

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha ordenado la vuelta presencial a los centros del profesorado de la red pública vasca, un proceso que se irá realizando de manera progresiva y que culminará el 5 de junio. La Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de Educación ha emitido una instrucción, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, en la que establece que el personal adscrito a los servicios de apoyo e investigación a la docencia y a la Inspección educativa se incorporará presencialmente a partir de mañana jueves.

Posteriormente acudirán a los centros los docentes de cuarto de la ESO, Bachiller y FP ya que a partir del lunes 25 de mayo volverán a las aulas los alumnos de estos niveles en los centros que así lo decidan. Así, cada centro comunicará a los profesores de estos cursos el día en el que tendrán que regresar, que no tiene que ser concretamente el 25 porque habrá algunas clases presenciales que arranquen más tarde, han aclarado a Efe fuentes del Departamento de Educación.

La instrucción dice exactamente que "el personal de los centros escolares de los ciclos y niveles del alumnado para los que se establezca el retorno a docencia presencial se incorporará a sus puestos de trabajo, también de forma presencial, de acuerdo a la programación prevista y con la antelación suficiente para organizar la actividad educativa". El resto de docentes, es decir de los otros niveles de Secundaria, Primaria e Infantil, tendrán que regresar "de forma gradual y progresiva" durante la primera semana de junio, en función de lo que dispongan los centros. Así, según han explicado desde Educación, para el viernes 5 de junio todo el profesorado deberá estar presencialmente en sus puestos de trabajo.

La instrucción fue firmada el martes y ya se ha trasladado a los centros educativos y a los sindicatos. El Departamento establece algunas excepciones en su instrucción. Podrán seguir desarrollando su actividad laboral de forma telemática los docentes que estén en situaciones de "especial sensibilidad" o tengan "deberes inexcusables u otras circunstancias" que les impidan incorporarse. Corresponderá al personal de salud laboral del servicio de prevención de riesgos laborales identificar al personal "especialmente sensible" y el trabajador tendrá que aportar informes de su médico de familia o especialista que acredite una patología crónica o que indique vulnerabilidad a la COVID-19.

También podrá concederse permiso por "deber inexcusable" y acogerse a la modalidad de trabajo no presencial al personal que tenga a su cargo hijos menores de 14 años, mayores dependientes o personas discapacitadas. Esta circunstancia se deberá justificar mediante una declaración responsable en la que se tendrá que especificar que la otra persona progenitora o tutora legal, si la hubiere, no puede hacerse cargo del menor o que en el domicilio no convive con una persona mayor de edad que pueda ocuparse del hijo o que el mayor dependiente no puede ser atendido por otra persona.

En el caso de que ambos progenitores o responsables del menor o dependientes sean personal de la administración vasca o educativa no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente.