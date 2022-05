Goirigolzarri, ante el juez: Villarejo "fue contratado a mis espaldas, fue desleal".

"Me enfadé muchísimo. A mis espaldas se contrata a una empresa, me parece una deslealtad y una falta de confianza". Así lo afirmó elpresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los espionajes realizados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El banquero acudió este lunes a la sede judicial, en calidad de testigo, en relación a la contratación del agente encubierto por parte de BBVA en 2004 para frenar el intento de Sacyr Vallehermoso en el Consejo de Administración del banco. En ese momento, Goirigolzarri era consejero delegado de la entidad vasca, lo que suponía ser el 'número dos' del entonces presidente, Francisco González, y aseguró que no tuvo ningún tipo de conocimiento de este tipo de encargo hasta una vez hecha la contratación.

La investigación sobre la contratación de Villarejo por parte de BBVA se inició en enero de 2019, y el nombre de Goirigolzarri ha salido a relucir en alguna que otra ocasión. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando el juez le ha 'invitado' a contar qué sabía sobre la contratación de las empresas del expolicía, tras hallar indicios de que tuvo acceso a unos informes, denominados como 'Trampa I' y 'Trampa II', relacionados con la OPA que lanzó la constructora Sacyr en 2004, "y que, aunque le pareció que podía ser delictivo no se atrevió a comentarlo con Francisco González", imputado en este procedimiento.

Según han indicado fuentes jurídicas presentes en la declaración a La Información, Goirigolzarri explicó durante alrededor de hora y media al magistrado Manuel García Castellón que nunca habló de este asunto con uno de los principales imputados del caso por haber actuado como interlocutor entre el banco y Villarejo, el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano. Sí mantuvo una conversación al respecto con el también investigado Ángel Cano, que antes de pasar a ser su sucesor como CEO del banco era jefe de Recursos Humanos y Servicios. Una charla que, según indicó, tuvo lugar en "mayo de 2005", en un ambiente "normal de trabajo", en la que a su término éste le confesó que, con motivo de frenar las intenciones de la constructora presidida entonces por Luis del Rivero, "se contrató a una empresa de inteligencia para hacer el posible análisis de la operación".

Esta noticia molestó de "manera extraordinaria" a Goirigolzarri, pese a que Cano le asegurara que la contratación fue totalmente "legal", pues sintió una especie de traición. "Me enfadé muchísimo porque era una deslealtad. Yo intervine en primera persona y a mis espaldas se contrata a una empresa. Me parece una deslealtad y falta de confianza", añadió el ahora presidente de CaixaBank, que llegó a advertir a su subordinado que si volvía a ocurrir algo similar le cesaba. Las fuentes consultadas recuerdan que el banquero defendió a la cúpula de BBVA en el Consejo de Administración ante la ofensiva de Sacyr Vallehermoso, aun con la propuesta encima de la mesa de Del Rivero, que le ofreció la Vicepresidencia del banco.

La orden de contratar

En este contexto, preguntado sobre si Cano le comentó quién había dado la orden de contratar los servicios de una empresa para hacer frente a la constructora, Goirigolzarri afirmó que no recuerda. Aún así, apuntó hacia Francisco González, ya que, como presidente de la entidad, era el único directivo con capacidad de 'saltar' al 'número dos'. "Yo asumí que lógicamente era una decisión que había tomado el presidente", aseguró el testigo, al tiempo que precisó que se refería a "la decisión de contratar a una empresa de inteligencia, no los pasos posteriores", como puede ser la elección de la empresa. "De eso no tengo ni idea de quién lo decidiría", agregó. Tampoco conoció el objeto real del contrato que acabó en manos de Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo, ni tuvo acceso a los informes elaborados por el comisario jubilado -indicio que motivó su declaración como testigo-, ya que no volvió a hablar de este tema con nadie más.

Así las cosas, parte de la declaración del máximo responsable de CaixaBank se ha centrado en la capacidad de 'FG' de dar ordenes directas, según han destacado las fuentes jurídicas consultadas. Así, sobre el "acceso directo" que el presidente podía tener a subordinados, esquivando a los directivos de área, Goirigolzarri subrayó que hubo ocasiones en las que el presidente dio un mandato a "una persona que dependía de mí directamente", si bien "lo normal" era que ese empleado "inmediatamente hablara conmigo para informarme", algo que no ocurrió en relación a la contratación de Cenyt, sobre la que se investiga si se espió a Del Rivero y a personas cercanas a su entorno. Así, preguntado sobre si los trabajadores podrían rechazar las indicaciones del presidente, el que fuera CEO de BBVA durante ocho años indicó que el banco no tenía habilitado ningún mecanismo al respecto, pero que existía la posibilidad de hablar con la "persona intermedia" y "tratar de solucionar" las discrepancias.

Con todo ello, las fuentes consultadas recuerdan que Cano declaró como imputado el pasado mes de diciembre y que se desvinculó por completo de la contratación de Cenyt. Durante su comparecencia, afirmó que solo conocía lo que Corrochano le contaba -quien dependía jerárquicamente de él- y que jamás habló de este asunto con el presidente del banco, pues se trató de manera bilateral entre el máximo responsable de BBVA y el jefe de Seguridad. En este sentido, indicó que ante la preocupación por el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control del Consejo de Administración de la entidad financiera, González preguntó a Corrochano si conocía alguna empresa de inteligencia que pudiera frenar este posible asalto, pero sin dar el nombre de ninguna compañía concreta. El encargado de la seguridad corporativa confirmó ante el juez de la Audiencia Nacional que su departamento no tenía competencia para contratar este tipo de servicios, pero que lo hizo al venirle el encargo directamente del presidente.