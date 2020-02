El golfo de Valencia registra un terremoto de magnitud 3,2 la mañana del domingo

El golfo de Valencia ha registrado durante la mañana de este domingo un terremoto de magnitud 3,2, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo se ha producido a las 11:37 horas, a una profundidad de diez kilómetros. El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que no ha recibido ninguna llamada en relación a este movimiento.

Se trata del segundo terremoto registrado en el golfo esta semana y el quinto en la Comunitat Valenciana. Las localidades valencianas de Benimodo, Xeraco y el golfo de Valencia registraron durante la madrugada de este viernes tres terremotos de magnitud entre 1,7 y 2,6, aunque solo se sintió el primero. Xeraco registró el jueves otro seísmo de magnitud 1,7.

El seísmo de esta mañana no ha hecho que salten las alarmas en la población, ni siquiera que las redes sociales se llenen de publicaciones al respecto. Aunque los expertos señalan que podrían no descartarse réplicas sucesivas, aseguran que no representan ningún riesgo.

El Golfo de Valencia, donde se ha producido el terremoto, es un entrante del mar en las costas mediterráneas entre el cabo de la Nao (en Alicante) y el cabo de Tortosa, en el delta del Ebro (en Tarragona).