González rechaza indultar a los presos del procés: "En estas condiciones, no". 

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este miércoles que, en las condiciones actuales, él no indultaría a los líderes independentistas del procés. González se ha mostrado en contra de esos indultos en una entrevista en el programa "El Hormiguero", de Antena3, después de que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sugerido su posición favorable a indultar a los líderes independentistas mientras que el Tribunal Supremo considera que es una "solución inaceptable".

"En estas condiciones yo no haría el indulto", ha recalcado González, quien ha recordado que Sánchez ha dicho que tomará su decisión en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico. En ese contexto, ha subrayado que, más allá de que no haya arrepentimiento de los líderes independentistas, la Constitución no admite que alguien rompa unilateralmente las reglas del juego.

Sí ha recordado que quien quiera modificarla tiene la vía para intentarlo legalmente. Para González, la deriva en Cataluña tuvo una última oportunidad de cortarse cuando el 6 y 7 de septiembre de 2018 el Parlament aprobó las denominadas leyes de desconexión, algo que ha explicado que ha comentado con el expresidente del Gobierno en esa fecha, Mariano Rajoy.

"Era la última oportunidad de decir que la deslealtad a las reglas del juego se paga", ha añadido antes de considerar que se debía haber puesto la política por delante de la justicia. González ha reconocido que no habla con Pedro Sánchez desde que el actual líder del PSOE presentó en 2018 la moción de censura contra Rajoy.