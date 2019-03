'El Gordo' se la juega en la Audiencia tras la filtración de datos de BBVA a Villarejo

El comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los principales acusados en 'Tándem', tiene una cita crucial el próximo martes en la Audiencia Nacional. El exjefe de la Policía vuelve a la sede judicial para declarar por su implicación en cinco piezas del macroprocedimiento y lo hace con el foco puesto en las filtraciones que se produjeron desde el BBVA a la Policía Nacional -y, en concreto, a un inspector jefe del cuerpo- acerca de datos que reclamaba el entorno de José Manuel Villarejo para sus encargos de espionaje, de acuerdo con este nuevo material que ya obra en la causa y que fue adelantado por La Información.

Este será uno de los extremos sobre los que se tenga que pronunciar el exjefe de la UCAO, también conocido como 'El Gordo', el cual se enfrenta al término de su largo interrogatorio a la celebración de una 'vistilla' en la que la acusación popular que ejerce Podemos pedirá prisión provisional para él. Con todo, esta nueva documentación clave se integra en el marco de la pieza número 2 de la causa, bautizada como 'Iron', y relativa a una encomienda de espionaje que se realizó desde el bufete Herrero y Asociados al también despacho Balder ante la sospecha de que les estaban haciendo competencia desleal. El contenido de los correos intercambiados entre empleados del BBVA y un inspector jefe de la Policía, ahora jubilado, revela cómo se filtraron datos confidenciales de índole bancaria sin orden judicial relativos a personas vinculadas con este despacho.

En los mismos se hacía referencia a que se trataba de datos confidenciales reclamados desde la policía: "A la C. General le interesa conocer la salud financiera de la empresa Balder....", reza uno de las comunicaciones realizadas entre el inspector en cuestión y los 'topos' de la entidad quienes revelaron documentación que contenía un total de 15 transferencias, 1 ingreso en efectivo y 12 transferencias de extranjero. Igualmente, el mando policial, que no figura imputado en el procedimiento, mencionó en uno de los correos intercambiados a finales del año 2013 a una persona de nombre 'Enrique' al afirmar que: "Tu amigo Enrique me tiene loco con este asunto".

Los investigadores sospechan que esa persona en cuestión es Enrique García Castaño, superior jerárquico de este interlocutor en la Comisaría General de Información y vinculado a este encargo concreto de espionaje, de acuerdo con el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional adelantado por este diario. El mismo recoge además que estos datos "coinciden plenamente" con el material incautado a Villarejo en los registros a su domicilio tales como un documento denominado 'BalderBBVA'. García Castaño, por su parte, se desliga de esta encomienda concreta y al respecto ha pedido al magistrado Manuel García Castellón una batería ingente de diligencias entre las que se encuentra registro de llamadas y un listado más amplio de correos electrónicos de cara a concretar de dónde salía este encargo concreto, vinculado a Cenyt, la mercantil de Villarejo.

'El Gordo' se pronunciará sobre este aspecto determinado ante el instructor que le imputó en esta pieza el pasado mes de enero junto con cuatro agentes más y un funcionario de Hacienda -entre ellos los inspectores jubilados Juan José Díez y Manuel Novoa- por los delitos de revelación de secretos y cohecho. Pero es que además, también está llamado a declarar por su implicación en otras piezas de este macroprocedimiento judicial tales como 'Land', sobre un encargo de espionaje de parte de la familia de los García-Cereceda; 'Kitchen' relativa al operativo también de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas; 'Trampa' relacionada con la encomienda del BBVA y la pieza principal del procedimiento. En esta última figuran como principales imputados el tándem integrado por Villarejo y el comisario Carlos Salamanca acusados de dejar entrar en España a ciudadanos guineanos a cambio de dádivas y regalos personales.

La defensa del excomisario -que ya logró retrasar esta citación al serle notificada con escaso margen de tiempo- alega que se está produciendo indefensión ante la situación, la cual se ha tornado especialmente complicada para el exjefe de la UCAO teniendo en cuenta que, hasta el pasado mes de enero se le investigaba en unas diligencias separadas del procedimiento troncal, de acuerdo con la decisión que tomó el anterior juez instructor Diego De Egea. La asunción de la causa por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, conllevó, entre otro orden de cosas, la decisión de aglutinar estas pesquisas en Tándem, con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción.

El razonamiento del magistrado de cara a dar este paso clave en la causa residió en que, a su juicio, la implicación del comisario jubilado "ha pasado de no estar suficientemente acreditada, a devenir "innegable" en esta presunta organización criminal integrada por Villarejo y su exsocio Rafael Redondo. El instructor hizo alusión entonces a los vínculos "materiales y personales" entre ellos así como a "la coordinación en el tiempo" de estos hechos que tuvieron lugar entre los años 2009 y 2013. Una diligencia recurrida por García Castaño quien mostró su "total desacuerdo" con la decisión del magistrado y solicitó que se le volviera a investigar de manera separada.

Con todo, la acusación popular que ejerce Podemos pedirá este martes al término del interrogatorio la celebración de una 'vistilla' como ya hiciera en su última citación en sede judicial el pasado mes de enero. El magistrado denegó esta pretensión entonces al considerar que la misma debería celebrarse cuando le terminara de tomar declaración por su implicación en todos estos extremos. El giro de los acontecimientos hará que la acusación solicite como medida cautelar prisión provisional sin fianza para García Castaño, el cual fue detenido en el marco de esta causa en julio de 2017. Entonces, y tras ese primer interrogatorio, De Egea le dejó en libertad con medidas cautelares pese al criterio de los fiscales Anticorrupción de la causa que pidieron cárcel para él.