Gresca entre eurodiputados de Vox y PSOE por las medidas de confinamiento 

Los eurodiputados Jorge Buxadé (Vox) y Javier Moreno (PSOE) se enzarzaron verbalmente este jueves en el Parlamento Europeo a causa de las medidas españolas de confinamiento por el coronavirus, después de que el diputado de ultraderecha acusara al Gobierno de controlar a la prensa y vulnerar derechos fundamentales. Buxadé llevó la situación en España a un debate en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo que hasta entonces se estaba centrando en el Estado de Derecho en Hungría por su nueva legislación que autoriza al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, a gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus.

Buxadé señaló que le parecía "llamativo" que se estuviera hablando de Hungría y no de las "graves limitaciones de derechos" que a su juicio se están dando en España, donde, dijo, los ciudadanos están en un "confinamiento forzado" que "vulnera libertades" como las de circulación, reunión o manifestación. "El Gobierno ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que monitorice las redes sociales y las opiniones de los españoles para minimizar el riesgo de críticas al Gobierno", afirmó el diputado de Vox.

Buxadé también aseguró que el Ejecutivo español está "usando a verificadores oficiales" en colaboración con plataformas como Facebook para el control social de las opiniones. Poco después le replicó el jefe de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Javier Moreno, quien afirmó que el Gobierno español es "uno de los más garantistas de la Unión Europea, independientemente de su color (político) desde la transición democrática".

"No pensaba intervenir, pero a raíz de lo que he oído del representante de Vox tengo que decir que este señor está en otro mundo, en España no, porque lo que ha dicho son todo mentiras", señaló Moreno. El jefe de las filas socialistas subrayó que el estado de alarma "está establecido en la Constitución" y que el Gobierno lo lleva al Congreso de los Diputados cada quince días (para su extensión), algo que recordó, sucedió ayer para una nueva ampliación. Respecto a la libertad de prensa, sobre la que Buxadé había denunciado el pago de quince millones de euros para "comprar las voluntades de los medios de comunicación", Moreno recalcó que "todo está normal".

También hizo una breve mención a la intervención de Buxadé el diputado socialista Juan Fernando López Aguilar que como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, tuvo una de las intervenciones finales del debate sobre las diferentes medidas que han impuesto los Estados miembros de la UE. "La mayor parte de las medidas de emergencia resisten perfectamente el examen de necesidad y proporcionalidad, además de haber resistido el examen de los respectivos Parlamentos nacionales, como aquí se ha recordado en el caso de España", dijo López Aguilar.