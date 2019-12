Greta alza la voz y pide activistas: "Los políticos no ven lo grave del problema"

La activista sueca Greta Thunberg ha alzado su voz este viernes en Madrid, ante la cumbre climática, para reclamar más activistas y más apoyo para su movimiento, porque "los políticos no se están dando cuenta de la magnitud del problema". La defensora del medio ambiente advirtió que hay mucha gente poderosa que intenta callarles "de forma desesperada", por lo que es muy importante que los jóvenes nos hagamos escuchar en lugares como esta COP25, porque "esto es una prueba de que se escuchan nuestra voces".

Thunberg no ha defraudado en su rueda de prensa, a pesar del cansancio de su viaje y las presiones a las que está sometida, y junto a sus tres "amigos" ha reclamado acciones a los líderes empresariales y a los políticos. "Esta situación no es sostenible -advirtió Greta con contundencia-, no es normal que los niños dejemos de ir a clase para denunciar esto; no debemos ni queremos seguir así, pero nos encantaría ver alguna acción real por parte de los responsables políticos y los líderes, porque la gente sufre y muere y no podemos esperar más".

Greta Thunberg ha llegado en Madrid en medio de una gran expectación para participar en la Cumbre sobre el Clima de Naciones Unidas COP25. Tras una larga travesía en catamarán desde Estados Unidos, su llegada a Lisboa y posteriormente a la capital española se ha taquigrafiado al segundo, con una entrada en la estación de Chamartín cubierta por una treintena de medios.

Sus primeras palabras se pudieron escuchar durante un evento de Fridays For Future en 'La Casa Encendida', junto a Shari Crespi, Vanessa Nakate y Alejandro Martínez. Ante más de 400 medios de comunicación acreditados, la joven activista sueca habló con tono sereno de la lucha contra la emergencia climática en su país, en el que señaló que se han hecho ya huelgas por este asunto.

Fue especialmente expresiva la representante africana, procedente de Uganda, Vanessa Nakate, que explicó como los niños y la gente mueren en ese continente y, a pesar de todo, siguen el movimiento Fridays for Future. Su crítica se centró en los patrocinadores de la propia COIP25, en los que ella no cree, "porque únicamente están limpiando su aspecto y están frenando las cosas, y no deberían ser solo patrocinadores, deberían revisar lo que han generado, la crisis".​

Greta ha sido el objeto de las preguntas de los periodistas, desde la situación de violentas protestas en Chile a la necesidad de líderes como ella para impulsar el movimiento. "Una figura como yo no es mucho, soy una mera activista climática, y sí necesitamos más activistas climáticos". "No tenéis que escucharme solo a mi o a otras personas".

Los cuatro representantes de Fridays for Future se mostraron muy satisfechos con la evolución que lleva su movimiento, activado a través de huelgas por el clima de millones de jóvenes un muchos países del mundo. El mejor ejemplo de ello es la gran expectación que se ha generado en torno a la vista de Greta a la cumbre, que en tan solo un día ha logrado un impacto mayor que gran parte de los eventos organizados por los líderes políticos de más de veinte países en la cumbre climática.