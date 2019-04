El grito de Iceta para pedir el voto para el PSOE: "¡No quiero volver al armario!"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha vuelto a mostrar su característica forma de hacer campaña este jueves y, en el mitin central de campaña de los socialistas en Barcelona, ha pedido el voto para su partido al grito de: "Yo no quiero volver al armario". Iceta ha pedido concentrar el voto progresista en el partido socialista para evitar que gobierne la derecha y porque considera que está en juego "el futuro, el autogobierno y el diálogo".

"Yo no quiero volver al armario. A la derecha de PP, Cs y Vox. No queremos volver atrás. Ahora conviene el partido socialista", ha dicho en en el Pabellón de la Vall d'Hebron de Barcelona, arropado por 4.000 personas -algunas se han quedado fuera siguiéndolo por una pantalla.

#LoMásVisto | Iceta pide el voto para "no volver atrás con PP, Cs y Vox": "Yo no quiero volver al armario" https://t.co/kpZ93tJOWl pic.twitter.com/bcuvt0X2f4 — Europa Press (@europapress) 26 de abril de 2019

Mira también El FT pide el voto para Sánchez y avisa de tensiones por un pacto entre PP, Cs y Vox

En el acto también han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Política Territorial y candidata del PSC por Barcelona, Meritxell Batet; el alcaldable en Barcelona, Jaume Collboni, y el candidato a la Presidencia europea, Frans Timmermans. Iceta ha defendido que los socialistas han trabajado duro durante toda su historia "por la justicia social, por la convivencia, por la fraternidad de todos los pueblos de España".

"No nos dividirán", ha clamado Iceta arrancando aplausos, y ha recordado que los independentistas bloquearon la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Ejecutivo de Sánchez.

"Aquellos que ahora dicen que están dispuestos a pensárselos, ya podrían haberlo pensado antes de sumar sus votos a la derecha. Gente que dice 'no' a cosas tan buenas para nuestro país, no merece representarlo", ha zanjado. En ese sentido, ha señalado que ERC no merece representar a los catalanes por decir 'no' a algo "tan bueno" como los PGE.