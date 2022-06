Guerra abierta entre Díaz y Montero por el impuesto excepcional a las eléctricas.

Los precios de la energía reabren heridas entre socios de Gobierno. La guerra entre Yolanda Díaz y las ministras socialistas por la Reforma Laboral se retoma con el impuesto a las eléctricas, que a juicio de la titular de la cartera de Trabajo, están beneficiándose en exceso de la subida de la luz. Díaz ha afirmado que "no es posible" crear este impuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en respuesta las declaraciones de la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, que abogaba por incluirlo en la negociación de las nuevas cuentas públicas.

"El artículo 134 en el apartado 7 de la Constitución lo impide, por tanto, con todo el cariño a la ministra de Hacienda he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales", ha indicado Díaz a preguntas de los periodistas en Luxemburgo, a su llegada a una reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea. La también vicepresidenta segunda aboga por "compensar la salida de la crisis" mediante la creación de esta figura impositiva "con carácter inmediato": "No es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por puro mandato constitucional, por tanto, en este caso, nos asiste la razón", ha afirmado.

En este contexto, Díaz ha considerado que el debate tributario "se va aparcando siempre" desde el inicio de la legislatura y ha considerado que "urge" poner en marcha un mecanismo de estas características que permita gravar a las eléctricas. La titular de Trabajo y Economía Social ha ahondado en que el "principal problema" en este momento es que la inflación está "empobreciendo a todo el mundo", con un impacto "fortísimo" en las clases populares, trabajadoras y medias, por lo que ha recalcado la necesidad de "actuar con prontitud para paliar los efectos negativos".

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, negó ayer que existieran discrepancias entre los dos partidos que forman el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- en lo relativo a establecer un impuesto a las empresas eléctricas, pero advirtió de que "hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha". Por su parte, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, dijo hace un par de días que el establecimiento de una fiscalidad "adicional" a las eléctricas y una "especial" para gas y petróleo debe discutirse en el ámbito presupuestario. "¿Cuál es el momento en que es pertinente debatir esto? Probablemente en el contexto de la legislación presupuestaria (...). Así que, cada cosa a su tiempo", fueron las palabras de Ribera entonces.

Teresa Ribera advierte a Yolanda Díaz de que hay que estar más pendiente de lo que diga la responsable de Hacienda

Teresa Ribera ha contestado a las declaraciones de su homóloga al frente de Trabajo afirmando que el liderazgo en materia fiscal corresponde a la ministra de Hacienda y que "por tanto, hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz". "Yolanda Díaz dice algo que forma parte del planteamiento del Gobierno de coalición y es que a esta situación hay que responder de forma más equilibrada y justa a las necesidades de los ciudadanos, para que los costes se repartan de forma equitativa. Pero a la hora de diseñar el sistema fiscal, es obvio que el liderazgo lo lleva el ministerio de Hacienda. Además de esa voluntad política que nos une al Gobierno de coalición, requiere de una valoración técnica", ha explicado Ribera.

En declaraciones a la prensa en el marco del Global Mobility Call, que se celebra en Ifema Madrid, la vicepresidenta tercera ha reiterado, en contestación a una pregunta sobre cómo detectar posibles malas prácticas de las eléctricas, que España dispone de un organismo regulador que hace seguimiento de éstas. "Es importante que la CNMC esté pendiente", ha manifestado Ribera, quien ha puesto de manifiesto que "diez años después se ha imputado a una compañía eléctrica por malas prácticas en el mercado". El pasado martes, la CNMC comunicó que ha sancionado a Endesa con un importe total de 4,9 millones de euros por la comisión de dos infracciones constitutivas de abuso de posición de dominio en dos nudos de acceso a la red de transporte de energía eléctrica.

En cuanto al funcionamiento del mecanismo del tope al gas, ha señalado que si no hubiera entrado en vigor, los precios serían más elevados, y que factores como la alta demanda por la ola de calor o la oferta menguante por el cierre de la espita por parte de Gazprom han llevado a los precios de la energía a estos niveles. Por ello, ha expresado su confianza en que el paso de la ola de calor ayude a recuperar precios de la electricidad por debajo de los actuales niveles.