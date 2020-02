Guerra en Cs: afiliados y cargos acusan a Igea de querer "baronías" territoriales

Más de 200 cargos y afiliados de Ciudadanos, la mayoría de Castilla y León, han firmado un manifiesto en el que respaldan las tesis de la portavoz en el Congreso como futura candidata a la Presidencia del partido, Inés Arrimadas, y su petición de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, compita con ella en las primarias. El manifiesto 'Unidos y adelante', al que ha tenido acceso Europa Press, se originó en esa comunidad, donde lo han suscrito casi 135 personas, y posteriormente ha obtenido adhesiones en otros lugares de España.

Se trata de una muestra de apoyo a Arrimadas y a las propuestas que ha hecho de cara a la Asamblea General que la formación naranja celebrará en marzo, un proceso del que esperan salir todos "unidos y mirando hacia adelante". "Un Ciudadanos más participativo, más abierto a la sociedad civil" y que a la vez asegure que "mantenemos el mismo discurso en toda España y defendemos siempre el interés general, por encima de cualquier interés partidista, personal o territorialista", señalan.

En su opinión, Arrimadas defiende un proyecto que "recoge muy bien estas demandas", con propuestas como la creación de un Área de Participación y Movilización de la militancia o de una Oficina del Afiliado. "Lanzamos este manifiesto para apoyar su candidatura y para pedir a quienes la están criticando que sean valientes y se presenten a las primarias", añaden.

Acusan a Igea de querer "baronías" territoriales

A continuación, aluden directamente a Igea para acusarle, como hacen Arrimadas y la Gestora de Cs, de defender un modelo de "baronías" territoriales, por su demanda de que sean los afiliados, y no la dirección nacional del partido, los que elijan a los cargos orgánicos autonómicos y provinciales.

Los firmantes del manifiesto sostienen que "si Francisco Igea quiere un partido de baronías", una para cada comunidad autónoma, "debe presentarse y defenderlo dando la cara". Una forma de organización que, a su modo de ver, imita "lo peor de los viejos partidos". "Los afiliados no nos merecemos que se esconda detrás de una enmienda a los Estatutos", agregan. El manifiesto se ha dado a conocer un día después de que la plataforma crítica 'Cs Eres Tú' expusiera en Madrid la enmienda a la totalidad que pretende impulsar desde agrupaciones locales de toda España para que se pueda debatir en el congreso de marzo.

En ese acto participó Igea, que insistió en que Arrimadas le parece una "excelente candidata" para liderar Ciudadanos y dijo que no era el momento de postularse él a las primarias. Una postura que no gusta a quienes suscriben el manifiesto, pues entienden que el dirigente castellano y leonés pretende "imponer" a la diputada un modelo de partido en el que ella no cree.

En realidad, las normas precongresuales de Ciudadanos establecen dos procedimientos separados: la elección del nuevo presidente y su Ejecutiva, por un lado, y la presentación, debate y aprobación de las enmiendas a las ponencias de Estatutos y Estrategia, por otro. Por tanto, podría ocurrir que Arrimadas ganara las primarias, pero que el modelo de partido y la estrategia política aprobados por la Asamblea General fueran los que plantea el sector crítico.

Afean a Igea el tono de sus críticas

Los cargos y afiliados detrás del manifiesto también han afeado a Igea sus duras críticas a la estructura y el funcionamiento interno del partido, por ejemplo cuando lo comparó con un sistema "leninista": "Es increíble que desde dentro de Cs se desprecie todo lo que hemos conseguido juntos en estos años". Entre los firmantes del texto de apoyo a Arrimadas en Castilla y León, está el portavoz en las Cortes de Castilla y León y portavoz del Comité Autonómico, Luis Fuentes.

También el secretario de Organización regional, Miguel Ángel González, y los demás integrantes del Comité Autonómico: David Castaño, Gemma Villarroel y Gema Gómez. Faltaría por saber la postura del secretario de Programas de Castilla y León, pero el partido no ha comunicado quién sustuye en este cargo a Igea, que dimitió recientemente en protesta por la destitución de varios cargos orgánicos autonómicos por parte de la Gestora.

Asimismo, han suscrito el manifiesto otros cargos orgánicos de las distintas provincias castellanas y leonesas, incluidos los nueve responsables de Organización, nombrados todos ellos por el secretario de Organización de la Gestora, Fran Hervías. De fuera de Castilla y León, destacan los diputados de Cs en el Parlament de Cataluña David Mejía y Héctor Amelló y las concejalas en el Ayuntamiento de Barcelona Marilén Barceló y Luz Guilarte.