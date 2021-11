El Senado elimina el margen de 20 km/h para adelantar en vías convencionales.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que finalmente suprime el margen de 20 kilómetros hora (km/h) adicionales para adelantar en carreteras convencionales como defendía el PSOE, cuya enmienda en este sentido se ha aprobado con 137 votos a favor, 112 en contra y 5 abstenciones. El conjunto del proyecto de Ley no ha contado con el respaldo de PP, Vox y Ciudadanos, tres formaciones que se han abstenido. El texto será remitido de nuevo al Congreso para que ratifique los cambios introducidos en la Cámara Alta.

El Senado ha dado así el visto bueno a la enmienda socialista que argumenta que "no tiene sentido mantener esta excepción que no existe en ningún país de nuestro entorno" y que su mantenimiento "invita a los adelantamientos por lo que va contra la seguridad vial". "La maniobra de adelantamiento es una de las más peligrosas que debe realizar cualquier conductor, debido a la probabilidad de ocurrencia de colisiones frontales", añade. Esta medida ha sido una de las más controvertidas durante la tramitación de la reforma en el Congreso. Entonces, el Gobierno propuso la eliminación de ese margen de 20 km/h, pero la Comisión de Interior de la Cámara Baja rechazó dicha propuesta al aprobar una enmienda presentada por el BNG, por un sólo voto de diferencia (19 votos a favor y 18 en contra).

Durante el debate, el senador socialista, Raúl Díaz Marín, ha defendido la supresión de los 20 km/hora para adelantar para reducir el riesgo al mínimo, que es "lo único que persigue". "¿Se fían de FESVIAL o de Forocoches?", ha preguntado a la derecha para asegurar que con esta medida se pretendió en su momento garantizar la fluidez del tráfico. "¿Se han preguntado cuántas vidas se pueden salvar con esta medida?", ha añadido su compañera de filas Paloma Hernández, para negar que sea una medida con fin.

Sin embargo, Desde el PP, Raúl Díaz Marín, ha criticado ha criticado la supresión de los 20 km/hora para adelantar. "Ha dicho que está avalada por un grupo de expertos, como sean los mismos expertos que asesoraron a Fernando Simón con el covid, la verdad que estamos en buenas manos", ha ironizado. Díaz Marín también ha lamentado que se ha querido tramitar la norma "con demasiada cerelidad" y ha advertido de que la futura norma no contentará a nadie.

En la misma línea, desde Vox, la senadora Yolanda Melero, cuyo grupo se ha abstenido, ha señalado que muchas de las novedades que introduce la ley pero se ha opuesto a la supresión del límite de 20 kilómetros para adelantar en carreteras secundarias. "Tiene un afán recaudatorio desmesurado y desordenada voluntad de prohibir porque restringe libertad sin mejorar para el interés general. Es el valor superior que damos a la vida humana. No hay conducción segura y eficiente sin velocidad adecuada, el adelantamiento es esencial para que los vehículos circulen a una velocidad adecuada", ha dicho.

Melero también ha criticado la eliminación a la mención de las autoescuelas online que también se ha producido durante el paso del texto por el Senado, pero en un trámite anterior al pleno. De hecho, este miércoles se encontraban en el hemiciclo siguiendo el debate representantes de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que se oponían a que la ley mencionara expresamente la formación online.

También desde Ciudadanos, que se han abstenido en la votación final, Miguel Sánchez López, ha lamentado la supresión de la mención a las autoescuelas online. Por el contrario, Almudena Otaola, de PNV, ha defendido las autoescuelas presenciales porque, a su juicio, una sucursal sin un local físico merma la apuesta por mantener vivos los barrios y ciudades. Finalmente, Xabier Castellana, por ERC, se ha felicitado de las once enmiendas transaccionales pactadas y considera que el texto permite avanzar en un "tráfico más pacificado, más seguro y más humano, que permitirá que la autonomía municipal haga la sintonía fina".

Principales cambios

El proyecto de ley, que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo. Entre las novedades que incluye esta reforma normativa destacan la penalización con seis puntos del carnet conducir sujetando el móvil con la mano; con cuatro no utilizar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección; así como se establece la obligatoriedad del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes.

La nueva ley también sustituye la infracción grave consistente en "utilizar" mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de "llevar en el vehículo" esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción.