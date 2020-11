Hacienda pide permiso a Bruselas para reducir el IVA del 21% a las mascarillas

El Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea para pedir que se incluya la reducción del IVA en el precio de las mascarillas en la directiva que se está tramitando sobre productos sanitarios, entre ellos las pruebas PCR. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha solicitado públicamente que se "aproveche ese vehículo para incorporar el IVA de mascarillas de venta al público".

Montero ha señalado que, junto a esta petición, el Gobierno trabaja en la revisión del precio de venta de las mascarillas para hacerlas más asequibles por una vía o por otra. "Si podemos reducirlo lo vamos a reducir", ha reiterado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tras el rechazo del Ejecutivo a las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos que pedían aumentar la financiación de mascarillas y tests para autónomos, pymes, policías y sanitarios, la ministra de Hacienda ha declarado que "en este momento el reglamento europeo del IVA impide la bajada del precio de la mascarilla".

La ministra ha explicado que también se ha vuelto a reclamar a Bruselas, ante la actitud de la oposición, que confirme que el reglamento actual no permite estas bajadas de IVA. "No porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar a los que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento", ha añadido.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha explicado que las propuestas de la oposición, que incluyen el apoyo a autónomos y pymes en dotación de mascarillas y pruebas PCR por parte del PP y la asignación de mascarillas a sanitarios, la Policía y la Guardia Civil por parte de Vox, implicarían un sobrecoste presupuestario y ha vetado las enmiendas.

Por el momento, el Ejecutivo comunitario no actuará contra los países que apliquen a partir de ahora un IVA reducido a las mascarillas, cuyo uso se ha disparado a raíz de la pandemia de Covid-19 y que en muchos casos es obligatorio.