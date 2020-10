Cientos de coches marchan en Madrid con Vox contra el estado de alarma

Cientos de coches recorren el paseo de la Castellana de Madrid, convocados por Vox, para protestar contra el estado de alarma decretado por el Gobierno en la capital y en ocho municipios de la región.

Esta es la particular celebración de la Fiesta Nacional del partido que lidera Santiago Abascal y que ha convocado a cientos de vehículos, que portan banderas españolas, sin que se haya comunicado a la Delegación del Gobierno. No obstante, según han dicho fuentes de este organismo a Efe, la Delegación ha desplegado un dispositivo de la Policía Nacional para asegurar que no suceda ningún tipo de incidente.

Madrid ahora mismo el paseo de la Castellana hasta arriba #EspanaSaleALaCalle#VivaEspana pic.twitter.com/ZKvAlnhbNN — VOX Chamberí (@vox_chamberi) October 12, 2020

Los coches, algunos descapotables, discurren por esta arteria de la capital, donde este lunes luce el sol y pasan bajo el puente de la calle de Juan Bravo, donde se han colgado varias pancartas, en una de las cuales, de gran tamaño, se puede leer "Ni tutelas, ni tu tía. Madrid es libertad y quieren hundir Madrid". En otra pancarta también los simpatizantes de la formación han escrito "Tu Gobierno nuestra ruina".

No todos los conductores y ocupantes de los vehículos, prácticamente parados en la Castellana y en la calle de Serrano, llevan la mascarilla colocada, en un recorrido en donde también se escuchan gritos de "Gobierno dimisión" y vivas a España.

‼️ Miles de coches abarrotan el centro de Madrid en la caravana contra el Gobierno criminal y totalitario 💪🇪🇸



Por tu trabajo, por tu familia, por tu libertad. ¡GOBIERNO DIMISIÓN!



📢 #EspañaSaleALaCalle pic.twitter.com/JMxvKcuVcA — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 12, 2020

Helicópteros de la Policía Nacional sobrevuelan la zona, poco antes de que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ofrezca unas declaraciones a los periodistas sobre el puente de Juan Bravo, en su confluencia con la calle de Serrano, en el barrio de Salamanca.

Por la acera de la derecha del paseo de la Castellana y en sentido a la plaza de Colón también marchan decenas de personas con banderas y enarbolando banderines del partido.