Los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez aseguran que el "acto simbólico de entrega" del Pazo de Meirás a Franco se hizo al jefe del Estado, no a título personal, y de hecho sostienen que el dictador "no pagaba nada" relativo a sus gastos en esta residencia de verano de los que se ocupaba la Casa Civil de su excelencia el jefe del Estado. "Del análisis de la documentación puedo afirmar que la Casa Civil -organismo que se encargaba de todos los aspectos de la vida diaria de Franco- pagaba absolutamente todo lo que tenía que ver con las necesidades de intendencia" del dictador, ha explicado Babío, que sostiene que "la línea que separaba lo público de lo privado era difusa o inexistente, en el mejor de los casos difusa" y que "Franco no pagaba nada".

En la segunda jornada del juicio que se celebra en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña por la propiedad del inmueble, ubicado en Sada (A Coruña), ambos historiadores, testigos a petición de la parte demandante, la Abogacía del Estado, han detallado durante seis horas su proceso de investigación sobre todo lo relacionado con este pazo que les llevó a publicar en 2017 el libro "Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio" y algún documento posterior.

Preguntados por la parte actora si hay alguna prueba de que Franco pagase los gastos de gestión de Meirás, Pérez ha indicado que no han "encontrado ningún documento que pruebe que haya reembolsado los gastos". La defensa de los Franco han mostrado un documento de pago de la cuenta particular de Franco, que para Babío es una cuenta que gestiona la Casa Civil "porque tiene la carátula" de esta institución.

Según este, denunciado en dos ocasiones por la familia Franco, los gastos fijos de la residencia de verano de Franco son computados por Casa Civil, también los relativos a oficinas, y así en algunos documentos "el Pazo de Meirás figura como una dependencia de El Pardo". Los documentos que se utilizan para relacionar las necesidades de intendencia o gastos "son los mismos" en el caso de Meirás que de El Pardo, la vigilancia en ambos casos "es análoga", y hay comunicación diaria entre Meirás y Casa Civil, incluso, dice, hay valija todo el año entre ellas.

Había además en Meirás personal fijo, incluso todo el año que estaba contratado por Casa Civil para labores de mantenimiento de la finca y de la explotación agropecuaria, así como otro tipo de trabajadores que aportaba Comandancia de Obras de A Coruña y del Ayuntamiento herculino, incluso colabora la Diputación provincial. También ha señalado Babío que "era vox populi" que los recibos de contribución del pazo los pagaba el Ayuntamiento de Ferrol, "es evidente", añade, y precisa que abonó dos recibos semestrales hasta 1975 de 1.560 pesetas cada uno, sin poder facilitar un contraste documental.

La defensa de la familia Franco ha alegado en el juicio que tras la muerte de Franco el Ayuntamiento de Ferrol, revisados los archivos, ha asegurado que "no hay constancia de que la contribución de Meirás se pagase desde el Ayuntamiento de Ferrol", que "sí abonaba un IBI de Franco pero no era el de Meirás, era el de la casa natal de Franco en Ferrol".