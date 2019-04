El hombre que encontró el cuerpo de Laura Luelmo: "Lo he pasado muy mal"

Apenas han pasado cuatro meses desde que la joven Laura Luelmo fuera asesinada por su vecino Bernardo Montoya. Durante todo este tiempo el vecino de El Campillo (Huelva) que encontró el cuerpo sin vida asegura que lo ha pasado "muy mal" y que el momento fue "duro porque sales a buscar una persona herida y te encuentras con eso".

En declaraciones a Antena 3, el hombre ha relatado cómo se desarrolló el dispositivo de búsqueda, que incluía voluntarios como él mismo. Ha explicado que se incorporó a la búsqueda solo e "iba mirando todo tipo de arbustos en busca del rastro de alguien que hubiera pasado por allí. Iba agachándome, moviéndome en 'zig zag'". En un momento dado vio varios prendas sobre un arbusto y avisó de su ubicación.

Tras el aviso, dos guardias civiles del Seprona le acompañaron para comprobar las prendas que habían hallado y fue entonces cuando descubrieron el cuerpo, por lo que decidieron apartar a este vecino para que no viese más. En ese momento "empecé a temblar, me encontraba mal, incómodo. Lo he pasado muy mal", ha relatado.

Mira también Laura Luelmo sufrió un golpe mortal con una piedra y tenía más de 40 lesiones

Los hechos sucedieron el pasado mes de diciembre, cuando la joven profesora natural de Zamora Laura Luelmo desapareció en El Campillo (Huelva), donde residía tras ocupar una plaza de profesora en un instituto de Nerva. Tras su desaparición el día 12, su cuerpo sin vida se encontró el día 17 con signos de violencia en un paraje de los alrededores de la localidad. Un día después, Bernardo Montoya fue detenido como principal sospechoso.

En el primer interrogatorio, tras su detención, confesó el crimen, sin embargo, tiempo después cambió la declaración que dio en ese momento y este jueves declarará por videoconferencia en los Juzgados de Valverde del Camino (Huelva) para ofrecer una nueva versión de los hechos que provocaron la muerte de la profesora.

Esta citación judicial se produce a raíz de la versión dada por Montoya en la cárcel donde se encuentra, en la que inculpaba de la muerte de Laura Luelmo a su exnovia, versión que motivó que la titular del juzgado dictara una providencia a principios de marzo para que volviera a declarar.