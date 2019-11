Hugo carga contra Adara en GH VIP: "Es la cara de la falsedad y de la traición"

Tras su expulsión del jueves, el Hugo Castejón ha sido uno de los protagonistas este domingo en el debate de GH VIP. El motivo no es otro que las duras declaraciones que ha hecho sobre su examiga Adara, de quien ha dicho que “es la cara de la falsedad, de la traición, de la deslealtad”. Si dentro de la casa de Guadalix de la Sierra ya protagonizaron un duro enfrentamiento, el ex de Marta Sánchez ha subido el tono en contra de quien fuera uno de sus mayores apoyos en el programa.

“Está demostrando su propia incoherencia porque ha dicho que quería que saliera Antonio David y ahora se alegra de mi expulsión”, ha declarado tras ver las imágenes en las que Adara manifestaba su deseo de que saliera expulsado. Considera que Adara lo ha traicionado para cambiar de grupo de cara a la final del concurso. “Yo le había dado mi amistad de corazón y a cambio he recibido una alta traición”, ha comentado Hugo, que seguía con sus acusaciones. “Es una falsa, no podemos creernos nada de lo que dice”, continuaba.

Estos comentarios se han producido tras conocer que Adara había confesado a Joao, en un momento en el que pensaban que no eran grabados en el confesionario, que Hugo le producía rechazo. “Ha dicho que le resultaba asqueroso y a las 24 horas estaba abrazándome y diciéndome que era su gran amigo. Cuando haces eso, se llama alta traición”, se lamentaba.

Castejón ya no se calla y ha continuado cargando contra Adara. “Ha sido fría y calculadora y ha decidido traicionar", volvía a afirmar, dejando caer que Adara se había acercado a él por estrategia. “Falsa” y “traidora” han sido los calificativos que más ha repetido durante su intervención. Con un más que evidente enfado, ha seguido criticando la actitud de su examiga. “Es una falsa de los pies a la cabeza. ¿Tú me has visto en la mesa? No he hecho nada. Es acojonante”, declaraba tras ver los vídeos de Adara.

Ni fuera de la casa su enfrentamiento parece tener fin, un conflicto que pilló por sorpresa a la audiencia y que continúa con Hugo fuera del concurso. Las duras palabras del, por el momento, último expulsado de GH VIP, coinciden con la nominación de Adara, que este jueves se juega su continuación en el ‘reality’ en un duelo contra Mila Ximénez y Antonio David Flores.