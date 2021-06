El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha acusado a los diputados de Vox de preferir la antigua ley del talión del ojo por ojo al perdón del Nuevo Testamento que él elige y ha aseverado que los indultos no humillan a España y que no habrá ni amnistía ni autodeterminación.

En la última pregunta de la sesión de control este miércoles en el Congreso, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha indagado sobre "qué más cesiones va a hacer el Gobierno a los separatistas" tras conceder las medidas de gracia a los nueve condenados por sedición.

Iceta acusa a Vox de preferir el 'ojo por ojo' al 'perdón' del Nuevo Testamento

Gil no ha ahorrado adjetivos descalificativos para el Gobierno, al que ha llamado mentiroso, indigno, traidor, cobarde y miserable, ni para los indultos, que le parecen ilegales, una estafa, un desprecio a la nación y de gran vileza, así como ha considerado una "desvergüenza dialéctica" los argumentos para su concesión y una "entelequia imbécil" el concepto de nación de naciones.

Iceta, tras negar que los indultos sean cesiones, ha pedido a Gil que retire los descalificativos, aunque a sabiendas de que "no lo hará, porque para eso hay que ser muy hombre". "No ha nacido quien me humille a mí y menos quien humille a España", ha enfatizado a continuación el ministro de Política Territorial y Función Pública, dado que el diputado de Vox había incidido en que los indultos suponían una humillación.

Iceta ha dicho a Gil que "en poca estima" tiene a su país si piensa que el cumplimiento de una ley le humilla, porque los indultos están regulados por ley desde 1870. "Ustedes quieren una ley mucho más antigua, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero yo siempre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento elijo el Nuevo Testamento, el del perdón, el de la generosidad, el de la política, el diálogo, la fraternidad", ha espetado el ministro a la bancada de Vox.

También ha afirmado seguidamente que "no va a haber amnistía" y que "no va a haber autodeterminación" y que sí va a haber "diálogo y política", pues eso "es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles". El ministro ha recordado asimismo que defendió la Constitución de 1978 y que la sigue defendiendo hoy, incluida la posibilidad de su reforma, ya que quienes la quieren aceptan su modificación, "la reforma para reforzarla".