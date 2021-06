Iceta apunta a verano para llevar a cabo el indulto: "No creo que tarde mucho".

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido este lunes los indultos a los líderes del 'procés' como una apuesta "bastante sensata" para la "reconciliación" y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano.

"Yo creo que sí, pero mi padre decía que creer es no saber y como no depende de mí... tenemos esta dificultad de opinar sobre una cosa que no ha ocurrido y nos movemos en el terreno de la hipótesis y lo abstracto. Pero no creo que tarde mucho", ha explicado Iceta en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Así, y recordando las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro ha defendido la necesidad del "reencuentro y el regreso de la política", algo a lo que la medida de gracia "puede ayudar". "Estamos obligados a esperar a ver cual es la propuesta del ministro de Justicia, pero si estamos empeñados en la reconciliación es una decisión bastante sensata", ha insistido.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Iceta ha reconocido que "lo ideal" sería que el Ejecutivo no tuviera que "adoptar medidas porque las normas se cumplan". "El óptimo es que se tomen unos márgenes que permitan a todo el mundo estar muy convencido de que la decisión que toma es la más adecuada para su comunidad", ha añadido.

El tercer extremo sería, como ya adelantó la ministra de Sanidad, que el Ejecutivo tenga que hacer que se cumplan las medidas. Por eso, Iceta ha recordado que pese a que todo el mundo tiene "más ganas de salir" y de quitarse "la faja" el "virus sigue suelto". "Seamos muy responsables, tenemos más margen y más libertad pero cuidadito", ha alertado el ministro, que ha señalado que es en ese "punto de equilibrio" entre una mayor flexibilidad y la precaución en que han de encontrarse todas las administraciones.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, espera que el Gobierno no se "vea obligado a actuar para constreñir desde el punto de vista judicial" y que las comunidades autónomas respeten el documento de obligado cumplimiento para la 'nueva normalidad' aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Formalizar" la cooperación ente las CCAA



"Las comunidades tienen mayor conocimiento, mayor precisión y mayor proximidad a los problemas y por eso reclaman poder ejercer sus competencias sin cortapisas. La cosa es encontrar el equilibrio, estoy convencido de que lo encontraremos. La ministra de sanidad está en ello favoreciendo los acuerdos y la adaptación a las realidades de cada lugar", ha apuntado.

Preguntando sobre si debería convocarse pronto una Conferencia de Presidentes, Iceta ha reconocido que "siempre es bueno" que la cooperación a la que obligó la pandemia haya "llegado para quedarse". "Juntos lo hacemos mejor, cooperando las administraciones son más fuertes", ha sostenido el ministro, que ha explicado que desde que llegó a su departamento mantiene reuniones semanales con los responsables de cada autonomía en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.

Según Iceta, esa cooperación, junto con la que mantuvieron los presidentes de las comunidades autónomas y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el pico más álgido de la crisis sanitaria, tendría que fortalecerse. "Estamos en condiciones de que cuando esto pase, formalizar o revisar esos mecanismos de cooperación, eso que se ha venido a llamar la cogobernanza y que yo llamo, y que nadie se me ofenda, federalismo", ha zanjado.