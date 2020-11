Igea y Redondo Terreros se unen para llamar a la unidad política ante la crisis

Una declaración conjunta promovida por el vicepresidente de la Junta de Castilla y Leín, Francisco Igea, y el exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros reclama abandonar la "ceguera política" en la que a su juicio están inmersos los partidos constitucionalistas para desde la "unidad" hacer frente a la pandemia y a la "ruina" y a los partidos antisistema que se "frotan las manos".

El documento señala que España está inmersa en la "mayor" crisis nacional a la que se haya enfrentado desde 1975, con una pandemia que está arrasando la economía, el sistema de protección social y vidas. En este contexto, añade, los partidos antisistema se "frotan las manos" ante Gobiernos con mayorías exiguas que dependen de su voto "para cualquier decisión". "Los partidos constitucionalistas, los que creemos en los fundamentos del pacto del 78 y la democracia parlamentaria, debemos abandonar de inmediato nuestra ceguera política", apostilla la declaración que recoge Europa Press.

La declaración conjunta apunta que una "inmensa" mayoría de este país ve con estupor cómo el Estado se desliza hacia el "caos" sin ser capaces de "superar diferencias" en la lucha frente a la pandemia. "Esta crisis no es solo una crisis sanitaria. Es una crisis económica de gran magnitud. Es también una crisis de legitimidad institucional que va a poner en juego todo nuestro andamiaje constitucional", añade para apuntar que aprovechar este momento para cuestionar las instituciones y generar desafección o alentar la violencia es "traicionar a los españoles".

"No es momento de cálculos ni de relatos. Es momento de unidad frente a la pandemia y a la ruina. No puede instalarse un estado de alarma sin control, ni cuestionarse permanentemente la urgencia de las medidas que la situación exige. Nuestros ciudadanos creen en las libertades y en el estado de derecho y viven con ansiedad los acontecimientos de los últimos días", apunta. En este contexto señala que hay que garantizar que nadie sacará rédito político, que el sistema de libertades permanecerá y que empeñarán, juntos, los mejores esfuerzos y los de la ciencia en vencer esta situación. "No es el tiempo del egoísmo ni la cobardía. Llamamos a todos los partidos a superar esta situación mediante un gobierno de amplia base que garantice la mayor estabilidad posible en estos momentos de extrema dificultad", continúa.

Un Gobierno, mantiene la declaración conjunta, que se asiente en la aceptación del pacto constitucional, la protección de los pilares del estado de derecho y la lucha contra la pandemia. Un Gobierno que proponga un pacto de reconstrucción realista y que sea capaz de aprovechar los recursos europeos para impulsar las reformas que el país necesita. Un Gobierno que gestione la crisis sanitaria coordinando y liderando a las autonomías como prevé la ley de Salud Pública. Un Gobierno que establezca las medidas excepcionales necesarias, sí, pero rindiendo cuentas ante el Parlamento como marca la Constitución y la ley, apunta. "Los ciudadanos de nuestro país nos necesitan. No les abandonemos", concluye.