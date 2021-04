Iglesias abandona el segundo debate porque Vox no se cree las amenazas

Pablo Iglesias ha abandonado el segundo debate electoral en la Cadena SER al no retractarse Vox de sus palabras y no creerse las amenazas de muerte que ha recibido. El candidato de Unidas Podemos ha decidido marcharse del estudio de radio después de que Rocío Monasterio condenara la violencia pero no rectificara sus palabras en las que dudaba de que la carta con cuatro balas fuera real.

"Esto es muy grave y un in crescendo. La tolerancia e impunidad con estas amenazas hace que vayan a más y quiero decir que no es aceptable cuando hemos sido amenazados de muerte el ministro, la directora de la Guardia Civil, mi padre, mi madre, mi pareja y yo con cuatro balas la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad. Si no se retracta y permitís que siga sin retractarse lo vamos a abandonar", ha dicho Iglesias.

Monasterio le ha respondido: "Que se levante y se vaya, que es lo que está deseando un montón de españoles". La candidata de Vox ha condenado la violencia pero no ha dado marcha atrás en ningún momento. Iglesias se ha levantado, ha recogido sus papeles y se ha marchado. "Levántese y lárguese", le ha insistido repitiendo que lo que ha dicho es que "los españoles ya no nos creemos nada de esta Gobierno".

La moderadora del debate, Angels Barceló, ha intentado retener a Iglesias para que continuara en la mesa del debate, pero el candidato de Unidas Podemos le ha respondido que si permiten esas actitudes están cometiendo un error.