Iglesias acusa al PP de bloquear al CGPJ para manejar a los jueces a su favor

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha denunciado que "el Partido Popular abandonó hace mucho tiempo el camino de la democracia", durante una entrevista a la 'Cadena Ser'. Para él, es "gravísimo" que Pablo Casado se niegue a negociar con Unidas Podemos "solo por ser republicanos. Pretender bloquear la renovación del CGPJ es estar en rebeldía con respecto a la democracia". El mandatario morado ha acusado a los 'populares' de querer mantener el control de la Justicia, en medio del escándalo judicial que ha generado el caso Kitchen.

Ante las dudas que planean hacia su partido, Iglesias ha pedido "que se investigue. Sobre nuestra financiación se han presentado 14 denuncias y todas han sido descartadas. Les han dedicado muchas horas de televisión y portadas", ha asegurado el vicepresidente del Gobierno. Iglesias también ha explicado que "con los enemigos que tenemos no nos podemos permitir hacer una cuenta mal. Si al Partido Popular se le hubiese investigado una cuarta parte de lo que nos han investigado a nosotros, gran parte de su bancada estaría tras las rejas".

Sobre el 'ocultamiento' de Sánchez de la fusión de Bankia y CaixaBank, Iglesias ha defendido que "si el presidente del Gobierno hace algo que me molesta no lo voy a comentar en los medios de comunicación", pero no negó la tensión porque "todo el mundo sabe lo que pensamos de la fusión... Lo mínimo que podemos hacer ahora es mantener la participación pública". En este sentido, el líder de los morados ha abogado por hacer del ICO una banca pública.

Hay más choques en la coalición. Iglesias ha contado que mantuvo una "discusión fuerte" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la salida de España del Rey Juan Carlos I porque, según ha apuntado, los dos mantienen "diferencias intensas". El mandatario ha explicado que el propio Sánchez "se disculpó" por no haberle informado de la situación de la Casa Real y del posterior comunicado en relación al Rey emérito.

Los presupuestos

"La clave es la metodología. Si no hay un texto de presupuestos no se puede negociar con nadie. Se está trabajando en un borrador del Gobierno. Lo que sigue es de cajón. Primero se comenzará a negociar con los socios de la investidura. Lo que puede dar estabilidad a España es esta mayoría. No hay que excluir ninguna formación, pero la mayoría de este Gobierno es muy concreta", ha asegurado el vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, durante la entrevista. El político, refiriéndose a Ciudadanos, ha insistido en que llegar a acuerdos con grupos que gobiernen con la ultraderecha es inviable".

El vicepresidente ha reconocido que lo importante es "el qué. Esta pandemia ha avanzado unos consensos. Nunca más una sanidad que tienda a lo privado o un país que depende demasiado del turismo... Esos son consensos sociales, que no se puede lograr con la derecha. Sacar adelante consensos transversales es lo contrario a llegar a acuerdos con los que gobiernan junto a la derecha". El líder de unidas Podemos ha agradecido la disponibilidad de ERC para negociar los PGE. "Estoy convencido de que la mayoría de la investidura será la mayoría de los presupuestos", zanjó Iglesias tras insistir en que ninguna fuerza política contempla un retraso de los presupuestos.

Sobre las líneas rojas, Iglesias ha declarado que el documento que firme debe estar basado en el programa del Gobierno de coalición. "La fuente de inspiración es esa. Vamos a ser razonables, pero España tiene una desventaja fiscal de siete puntos con respecto a los países del entorno. Hay elementos de la fiscalidad que se tienen que trabajar más". Para el líder de la formación morada, "el debate no es bajar o subir, sino a quién bajar y a quién subir". Así, el objetivo fiscal es doble: "Acercarnos a Europa y ajustar quién paga".

La pandemia

El vicepresidente ha celebrado que la relación entre los presidentes autonómicos ha mejorado y se está superando el tono de crispación en las reuniones internas. Iglesias también ha aprovechado la ocasión para aclarar que jamás criticó a la ministra de Educación Isabel Celaá porque está haciendo un gran trabajo. Sobre las ayudas a los padres, el político ha pedido que "el sentido común esté por delante y la voluntad del Gobierno es que la legislación alcance a todos los casos en que los padres tengan que quedarse en casa porque sus hijos tienen fiebre o deben estar en cuarentena por el positivo de algún compañero. Me consta que Díaz y Escrivá están trabajando en esto". El político ha criticado la llamada a la calma por las trabas técnicas porque hay temas urgentes como el Ingreso Mínimo Vital, que muchos españoles no han recibido.

Iglesias también ha hablado sobre la situación de las residencias de ancianos y ha desvelado que el Ejecutivo ya trabaja en un modelo para reconstruir su funcionamiento, porque "los servicios públicos miden la calidad de una democracia".