Iglesias avisa al PP de que "llega tarde" para romper con Vox: "Están perdidos"

La intervención de Pablo Iglesias en el debate de la moción de censura no ha ido contra Vox. El vicepresidente segundo del Gobierno ha optado por dirigirse directamente al PP y Ciudadanos para reprocharles sus pactos con el partido de Santiago Abascal, que según su análisis les ha llevado a una situación poco favorable para sus intereses. De hecho, para Iglesias, el discurso del presidente de los 'populares' contra Abascal ha sido "brillante", pero "llega tarde". "Ustedes ya están perdidos. Sabe que su única posibilidad de gobernar es junto a la extrema derecha", ha asegurado Iglesias.

"Vivimos una batalla ideológica por la derecha, y creo que se la están ganando", ha continuado el 'número 3' del Ejecutivo de coalición dirigiéndose a Casado. Un análisis en el que se ha extendido durante casi todo su turno, al señalarle que "estos señores (Vox) surgen de ustedes. Yo sé que usted no es ultra, pero aliándoos con esta gente no habéis dejado espacio político para que haya una derecha canovista". "¿Ustedes creen que no es evidente que la elección de Álvarez de Toledo como portavoz era para competir con Vox y lo que consiguieron fue elevar la agresividad hasta un extremo que les obligó a sustituirla?", ha insistido Iglesias.

Sin dejar de lado al PP, el vicepresidente también ha incorporado a Ciudadanos a su visión sobre la salud de la derecha. A ambos les ha definido como "la puerta de entrada de la ultraderecha" por sus pactos con Vox en tres comunidades autónomas. Personalizando en Inés Arrimadas, le ha avisado de que aunque quiera "acercarse a la tradición liberal", Iglesias cree que "ya llega tarde". "Su resultado electoral tiene mucho que ver con haberse hecho una foto con la ultraderecha en la plaza de Colón. En Europa no les van a avalar. Este es el resultado de sus decisiones políticas en los últimos años", ha afirmado.

"En Europa saben que buena parte de los gobiernos regionales dependen de la ultraderecha y eso no gusta", ha avisado el vicepresidente. Además, ha apuntado a Casado que "saben que todas las posibilidades que usted tendría de llegar al Consejo de Ministros dependerían del señor Abascal y de la ultraderecha". Circunstancia que, para Iglesias, pone muy difícil al PP regresar a la Moncloa.

Iglesias, que ha realizado casi toda su intervención ignorando deliberadamente a Abascal, tan solo ha hecho dos alusiones al líder de Vox. La primera, al señalar que "no vamos a permitir que nadie traiga a la patria una dictadura". La segunda, para llamar "machista" al candidato de la moción por haber dicho previamente que las mujeres de Unidas Podemos son "floreros". "Hay más dignidad y más patriotismo en la uña de un migrante que cada día sale a buscarse la vida, que en todos los parlamentarios de la ultraderecha", ha rematado.