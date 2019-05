Iglesias insiste en gobernar con el PSOE... y Ábalos solo ve un acuerdo de programa

La disputa entre PSOE y Podemos por la manera en la que ambos pactarán el regreso de Pedro Sánchez a La Moncloa ya está en marcha. Los socialistas llevan repitiendo desde el lunes posterior a las elecciones generales que su intención es gobernar en solitario, tal y como han hecho en los últimos 10 meses. Pero esta situación no convence a Pablo Iglesias, que insiste en que él tiene sus propios planes: que su partido forme parte del Gobierno y tenga peso en los ministerios.

Un desencuentro que no ha provocado, por el momento, que desde los partidos se mencione la posibilidad de que se repitan las elecciones si los interlocutores se enrocan en su postura. La tranquilidad en ese aspecto es tal que Sánchez ha decidido irse de vacaciones en estos días a la finca de Patrimonio Nacional en Quintos de Mora. Y su pretensión es pasar el resto del mes de mayo sin mayores sobresaltos hasta que se conozcan los resultados de las tres elecciones del 26 de mayo.

La idea del gobierno en solitario

Los socialistas lograron mantener el Gobierno con 84 diputados durante 10 meses. Una situación extraordinaria a la que llegaron tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y que se truncó debido al rechazo de los independentistas catalanes a su proyecto de Presupuestos. Ahora, con 39 más, quieren volver a tirar de esa fórmula, que incluso ha recibido el aval de la CEOE. Su plan es llegar a acuerdos con todos los partidos, situando a Podemos como socio preferente para un pacto más programático. Algo con lo que no está de acuerdo su aliado.

Estas discrepancias se han vuelto a evidenciar durante la manifestación del 1 de mayo en Madrid, a la que ha asistido el propio Iglesias y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Allí, el también ministro de Fomento ha reiterado que la idea de Ferraz es sacar adelante ese gobierno en solitario tras lograr el apoyo de distintas fuerzas para la investidura del actual jefe del Ejecutivo.

Pero en ningún momento se ha mostrado dispuesto a que Podemos forme parte del futuro Consejo de Ministros. El peso de la formación morada, según Ábalos, sería mayor que el de otros partidos por ser el socio preferente. Pero sin ir un paso más allá. "Es lógico pensar que con Unidas Podemos podemos tener acuerdos con carácter programático. Es fácil para llegar a acuerdos", ha señalado el dirigente socialista.

Las conversaciones también se ampliarán a Ciudadanos y PP, a los que Sánchez ha citado en Moncloa para la próxima semana. Una invitación que, por ahora, no ha recibido Vox. El motivo es que a Ábalos no le parece "una fuerza para iniciar conversaciones para entendimiento institucional".

Iglesias quiere estar en el Ejecutivo

La claridad con la que Ábalos ha manifestado las intenciones del PSOE no ha disuadido a su "socio preferente" de reiterar que él también tiene su agenda. En el mismo acto por el 1 de mayo, Pablo Iglesias ha marcado sus líneas rojas y ha dejado claro que es "imprescindible" que su partido forme parte de un gobierno de coalición progresista. Una petición que, por el momento, no es una exigencia, ya que Iglesias quiere esperar a las reuniones de la próxima semana de Sánchez con Pablo Casado y Albert Rivera.

El argumento del líder de Podemos para defender su postura es que la presencia de sus ministros le daría "estabilidad" a un proyecto conjunto durante los próximos cuatro años. Una fórmula que evitaría la "minoría parlamentaria", ya que ha recordado que "el PSOE tiene menos diputados que las tres derechas". De no llegarse a este entendimiento para que Unidas Podemos esté en el Ejecutivo, Iglesias no ha garantizado que la legislatura vaya a ser tranquila.

"Vamos a garantizar el Gobierno de coalición aunque haya presiones. Vamos a ser una roca para defender la mayoría social española que pide acuerdo y entendimiento", ha indicado el secretario general de Podemos, que no ha querido contemplar otra posibilidad distinta al "gobierno de izquierdas", que según su análisis es lo que han pedido los votantes en las urnas. "En España ya no va a haber Gobierno de partido único, lo han dicho los españoles, no lo decimos nosotros", ha reiterado Iglesias.

Pactos congelados hasta el 26-M

Como ya publicó La Información, los partidos han decidido meter en el congelador durante un mes todas las opciones de llegar a algún pacto de Gobierno, al menos hasta conocer los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo.

Tras conocerse cómo queda el mapa del país, en el PSOE tienen intención de activar los plazos para que Sánchez renueve en la Moncloa. Desde el partido ya han deslizado que la fecha límite ideal es el 20 de junio. Lo que sí está totalmente descartado es que el actual gobierno se pase varios meses en funciones, como ya hizo el de Mariano Rajoy.