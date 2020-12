Iglesias presiona para apartar al PP de la elección del CGPJ y opta por ERC y Bildu

El secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado a su manera el día de la Constitución, cuyo aniversario se celebra mañana, sacando directamente de su ámbito al principal partido de oposición. "Están fuera" de la Carta Magna a cuenta de su "bloqueo" de la elección de los jueces que forman el Consejo General del Poder Judicial y eso debe empujar a la reacción inmediata del Gobierno (o de la parte socialista del Ejecutivo, que lleva negociando con los populares más de dos años). Es hora de retomar la reforma del mecanismo que tenía preparado el Ministerio de Justicia y abrir la negociación a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. "Claro que podemos participar", ha subrayado.

Durante su intervención este sábado en el Consejo Confederal de Unidas Podemos, Iglesias ha lamentado que desde el PP "plantean que el Estado no es de todos, que es solo suyo y hay fuerzas que no tenemos derecho a participar en órganos como el CGPJ". "Les vamos a decir muy claro que el Estado no es patrimonio de la derecha españolista" y que esta actitud solo les deja "la salida" de reformar la ley para terminar con la mayoría de tres quintos necesaria en estos momentos para tomar este tipo de decisiones (y que obliga al acuerdo de los dos grandes partidos).

A este respecto, al nombrar explícitamente la participación de ERC y EH Bildu en los partidos que sí deberían entrar en la negociación señala a Moncloa que hay apoyos suficientes para sacar adelante la reforma de los jueces sin tener que contar con el visto bueno de Génova.

Lo han demostrado los Presupuestos, ha recalcado el líder morado. Su aprobación, enmiendas parciales mediante, esta misma semana es el mejor ejemplo de que es posible "esta mayoría progresista" que es "la que han elegido los ciudadanos" y que abre un nuevo horizonte. "Tenemos Presupuestos, hay Gobierno de coalición para rato y nos quedan por hacer muchas cosas", ha terminado su discurso un vicepresidente que ha repetido una y otra vez las palabras "éxito" y "congratular" para definir el impacto de Podemos en el Ejecutivo.

En general, Iglesias ha sido muy crítico con el papel de la oposición durante el primer año de andadura del Gobierno de coalición, en especial a la estrategia del bloque de la derecha, que a su juicio no tiene "ningún proyecto de país y que tienen muy difícil volver a gobernar en España". Y todo ello en gran medida porque las derechas "han perdido la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos" con fuerzas políticas moderadas "no españolistas y que siempre fueron claves para la gobernabilidad del Estado".

"Va a ser el propio planteamiento que hacen las derechas de un Estado centralista que expulse de su seno a millones de ciudadanos el que las va a mantener fuera del Gobierno", ha enfatizado el líder de Podemos para ahondar en que esa posición lanza el mensaje de que el "Estado no es de todos, que el estado es suyo". En consecuencia, ese mensaje denota que fuerzas políticas que representan a millones de personas como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu "no tienen derecho" a participar, por ejemplo, en la renovación del CGPJ "básicamente por rojos, por catalanes o por vascos".

"Y claro que Unidas Podemos, o que ERC o EH Bildu tienen que participar en esa renovación con el mismo derecho que cualquier fuerza política. Hay que decir a los señores de las derechas, operen en el ámbito político, en el mediático o en cualquier otro, que el Estado, es de todos", ha apostillado. En consecuencia, ha recriminado que las derechas no hacen "ninguna propuesta" y se dedican a "impotentes y ridículos ruido de sables, o ruido de tertulia" frente a una mayoría plural, que se ha expresado esta semana con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que prefigura "un proyecto de país, una España más democrática, más fraterna, y más federal".

Horizonte republicano

Al mismo tiempo, y ya que estamos en días en los que se habla del modelo de estado por los festejos en torno a la Constitución, el líder de Podemos ha llamado a avanzar hacia una nueva república en España, que será realidad "mucho más pronto que tarde", mediante una agenda basada en el avance en los servicios públicos y derechos sociales."La república debe tener memoria pero ninguna nostalgia. República es, ante todo, juventud, feminismo y futuro", ha asegurado.

Durante su intervención en un órgano de la formación en la que participan también el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata de los 'comuns' a las próximas elecciones catalanas, Jéssica Albiach, el líder de Podemos ha apelado precisamente a los jóvenes para señalar que tienen esa tarea de "avanzar hacia ese horizonte republicano", labor que implica la construcción de una "nueva identidad y un movimiento republicano de futuro". Para Iglesias, ese horizonte republicano se "abre paso mirando al futuro" porque la idea del Estado "centralista, uniforme y neoliberal ha fracasado".

"Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del Estado, de la res pública. Esa agenda es republicana. Si algo ha puesto sobre la mesa la pandemia es la necesidad de defender y consolidar lo común y lo público".