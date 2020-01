Vuelta de 'tuerka' a las finanzas del dúo Iglesias-Montero: su vida en el Gobierno

La vida de Pablo Iglesias va a cambiar radicalmente desde la próxima semana. Y no solo por acceder al cargo de vicepresidente en el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Unidas Podemos va a tener que renunciar a varias actividades ajenas a la política institucional que desempeñaba hasta ahora. Algo a lo que se verá obligado por las incompatibilidades derivadas de formar parte del Ejecutivo español. Entre estas están la presentación de hasta dos programas de televisión, para los que intentaba sacar tiempo siempre que podía, y la publicación de nuevos libros, algo en lo que ha sido prolífico al haber escrito varios ensayos en los últimos años. La otra 'afectada' será Irene Montero, que cobrará mucho menos en un ministerio que como diputada en el Congreso.

Estar al frente de un ministerio, puesto en el que se le anunciará oficialmente este domingo, impide que se desempeñen otras actividades profesionales como las que compaginaba Iglesias hasta el momento con su labor de diputado. Una de ellas era la de ser el anfitrión de dos programas de televisión, como son 'Otra vuelta de Tuerka' y 'Fort Apache'. Aunque ninguno de ellos es emitido por una gran cadena, ya que el primero se emite en la web del diario Público y el segundo en la cadena de origen iraní Hispan TV, sí cuentan con cierta notoriedad debido a su presencia en los mismos. La otra faceta en la que ha destacado desde que pasó a formar parte de la vida institucional es la de escritor. El jefe de filas de Podemos ha publicado varios ensayos, todos ellos con trasfondo político. El más llamativo fue el que publicó sobre las implicaciones políticas de la serie 'Juego de Tronos' en el año 2014. El último, que data de 2018 y se tituló 'Nudo España', lo escribió junto al periodista Enric Juliana.

Las leyes que se lo impedirán

En el último año, Iglesias ingresó 46.440 euros por actividades económicas no relacionadas con su escaño por Madrid. Una cantidad que comprende sus remuneraciones por sus espacios televisivos y por los derechos de autor de sus libros. Llegar a Moncloa va a suponerle un 'roto' en este sentido' por la legislación que le impedirá continuar trabajos que nada tienen que ver con su perfil institucional. La más importante está en la propia Constitución, concretamente en el Título IV que regula la acción del Gobierno y de la Administración. En el artículo 98.3 de este apartado, se recoge que un titular de una cartera ministerial no podrán desempeñar "otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna".

Hay otra ley aún más concreta en este sentido. Se trata de la 3/2015, que regula las incompatibilidades de los altos cargos de la administración. En lo que concierne a los ministros, no podrán desempeñar más cargos que ese, y por supuesto tampoco pueden percibir remuneraciones de empresas públicas o privadas. Entre las excepciones a esta limitación se mencionan varias como la producción científica y literaria, pero las fuentes consultadas apuntan a que esto solo es válido para otros altos cargos. Por si quedaran dudas o se pudieran hacer otras interpretaciones, el acuerdo para la Comisión de Seguimiento de la coalición también recoge que ningún miembro del Ejecutivo podrá desempeñar otras actividades.

Una 'rara avis' en la política

Hasta el momento, su caso ha sido especialmente excepcional. De hecho, ningún otro político, y mucho menos el líder de un partido, ejerce un trabajo en un medio audiovisual de este tipo. Desde hace unas semanas, el futuro vicepresidente no ha vuelto a presentar la tertulia de la televisión de Irán, pero sí ha mantenido sus entrevistas semanales en el espacio heredero del primero que presentó en su vida, 'La Tuerka'. Pero sus apariciones televisivas se tendrán que reducir a las de su cargo de vicepresidente. Tampoco está previsto que se complique el paso por el Consejo de Ministros con la escritura de un nuevo libro. Un asunto que es especialmente peliagudo tras la polvareda que levantó la publicación del libro del presidente, 'Manual de Resistencia', por el que renunció a cobrar lo ingresado por el mismo para evitar mayores problemas. En su lugar, donó los beneficios a una ONG.

En la primera entrevista que concedió tras confirmarse la investidura de Sánchez, el futuro titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 se definió a sí mismo como "profesor de Ciencia Política y presentador de programas minoritarios". Esta última faceta la ha desempeñado ininterrumpidamente en la última década, cuando en 2010 comenzó a presentar 'La Tuerka' en Tele K. Fue ahí donde empezó a despuntar como analista y tertuliano debido a su formación y a su experiencia dando clase en la Universidad Complutense. Lo que le allanó el camino poder colaborar en otras cadenas como Intereconomía o Cuatro. Y que le facilitó ser alguien conocido por el gran público una vez que dio el salto a la política. Aunque ya ha avisado de su intención de hacer alguna entrevista cuando pueda en otros formatos que no colisionen con su acción de gobierno.

Montero, menos sueldo que como diputada

Irene Montero también verá afectada su economía por su entrada en el Consejo de Ministros. La futura titular de Igualdad declaró al Congreso haber ingresado 79.025 euros netos por su actividad parlamentaria, tras haber pagado en concepto de IRPF más de 24.000. Esto la situaba en un salario bruto superior a los 100.000 euros, debido a que desempeña varios puestos en la cámara baja, como el de portavoz del grupo confederal de Unidas Podemos y el de titular en la Junta de Portavoces. Dicho de otra manera, cobraba más que los ministros de Sánchez.

Ahora pasará a percibir cerca de 75.000€ brutos, una vez que su propio gobierno dé luz verde a la subida del 2% de salario para funcionarios y cargos públicos. Una remuneración que, tras el pago de los impuestos correspondientes, va a reducir considerablemente la nómina de la que disponía hasta ahora. Aunque desde ahora contará con la ventaja de tener todos sus gastos cubiertos por su condición de ministra. La diferencia con respecto al vicepresidente Iglesias, cuya paga anual rondará los 80.000€, es que no tenía ninguna otra labor profesional que pudiera colisionar con este cargo público.