Iglesias a Sánchez: "Es difícil negociar en 48 horas lo que no se quiso en 80 días"

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado una propuesta de última hora desde la tribuna del Congreso al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha ofrecido su apoyo si le cede competencias en políticas activas de empleo en lugar del Ministerio de Trabajo. Antes Sánchez ha reprochado al líder de Podemos que haya considerado "una humillación" la oferta de coalición que le ha hecho el PSOE, y que incluye una vicepresidencia y tres ministerios de "hondo alcance social". Y ese ha sido uno de los dardos a los que el líder de la formación naranja ha respondido... con más dardos:

-"Le pediría que hiciera una reflexión y es si usted cree que en las últimas semanas se ha referido alguna vez a Podemos con el respeto que debería merecer un socio de gobierno"

-"Ha olvidado que es presidente del Gobierno porque nos creímos una moción de censura que ustedes no se creyeron. Con 85 diputados les apoyamos a cambio de nada y creo que al menos por eso mereceriamos respeto"

-"Es muy difícil negociar en 48 horas lo que no se ha querido negociar en 80 días"

-"Es muy difícil negociar un gobierno filtrándolo todo a los medios de comunicación. Es evidente que las cosas no se deben hacer así"

-"No nos pudimos creer un documento de propuestas que les entregamos que editaron la palabra propuestas por exigencias. Una negociación de gobierno merece al menos no ser cutre"

-"Nos dijeron que el programa era radical y dijimos que solo la Constitución del 78 dejara de ser papel mojado"

-"Nos dijeron que no compartirían ministerios de estado y dijimos que de acuerdo"

-"Nos dijeron que la posición con Cataluña no era compatible y dijimos que no habría líneas rojas"

-"Planteó un veto personal y muchos de sus partido me dijeron que me trataba de humillar y lo aceptamos aunque no había precedentes en la historia política de ningún país y solo pedimos una participación proporcional en el gobierno según los votos. Renunciamos".

-"Solo pedimos competencias, no sillones"

-"Le hago desde aquí una nueva propuesta. Tras escuchar el discurso he recibido un mensaje de alguien de su partido con autoridad moral y me ha dicho que os pida las competencias en políticas activas de empleo. Renunciamos al ministerio de trabajo si nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país"

-"El grupo había decidido abstenerse. Estamos a tiempo de salvar la sesión de investidura. Si no acepta la propuesta le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto".