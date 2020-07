El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su "máxima confianza" al vicepresidente Pablo Iglesias en el 'caso Dina' y ha defendido que la coalición con Unidas Podemos "está soldada" y la legislatura durará cuatro años.

El mandatario ha evitado pronunciarse sobre la posible imputación del líder de Podemos y ha pedido dejar "trabajar primero a la justicia", algo que considera fundamental, y ha insistido en que "el vicepresidente Iglesias tiene mi máxima confianza como todos y cada uno de los miembros del Gobierno", en una entrevista a 'eldiario.es' e 'InfoLibre'.

En la misma línea, el jefe del Ejecutivo ha rechazado que se iguale a su socio de Gobierno con la extrema derecha para defender un gobierno de concentración nacional de PP, PSOE y Ciudadanos. "No es una comparación cierta. Unidas Podemos es hija de [Julio] Anguita y nieta de [Santiago] Carrillo. La ultraderecha, hija de Blas Piñar y no vamos a decir nieta de quién. Las culturas, tradiciones e historia de las dos organizaciones son completa y diametralmente diferentes", ha indicado.

Finalmente, frente a las críticas de Iglesias a periodistas y medios de comunicación, Sánchez ha enfatizado que el Gobierno defiende la libertad de prensa y he eludido entrar en valoraciones al respecto. "A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de buenos, no tan buenos y pésimos comentarios por parte de los medios de comunicación. No he entrado nunca a valorarlos. Tampoco lo voy a hacer respecto a un compañero de Gobierno", ha concluido.