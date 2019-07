Iglesias se echa a un lado: rechaza formar parte del Gobierno por el veto de Sánchez

Pablo Iglesias recoge el guante de Pedro Sánchez. El líder de Podemos ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que renuncia a tener presencia en el Gobierno para así facilitar el acuerdo entre su partido y el PSOE. Una decisión que Iglesias toma después de que el presidente en funciones le vetase expresamente, al considerarle el principal "escollo" en la negociación para un gobierno de coalición.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 19, 2019

El líder de la formación morada ha anunciado que su propuesta tiene como condición que la representación de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros sea proporcional a los 42 escaños que sumaron junto a En Comú Podem -Unidas Podemos contaría así con un tercio de los miembros del Gabinete-. "No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha destacado Iglesias en el vídeo publicado junto a su tuit.

Esta nueva estrategia de Iglesias coincide con la posibilidad que se ha abierto de que la portavoz en el Congreso de UP, Irene Montero, sea uno de los nombres que la dirección del PSOE aceptaría para el gabinete de Sánchez. La propia Montero ha señalado este viernes que su partido no tenía "líneas rojas" a la hora de negociar, anticipando así que el secretario general de Podemos no sería un problema para alcanzar un pacto con los socialistas.

La cúpula de Unidas Podemos ha compartido en sus redes el mensaje de Iglesias. Uno de los que ha elogiado al líder de la formación ha sido el coordinador general de IU, Alberto Garzón, que ha calificado su decisión de "valiente, generosa e inteligente".

Una decisión valiente, generosa e inteligente. https://t.co/gYpDkhAcns — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 19, 2019

Cs: "Iglesias y Sánchez están dando un espectáculo lamentable"

Las reacciones al anuncio de Iglesias no se han hecho esperar. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que Sánchez e Iglesias están dando "un espectáculo lamentable" que España "no se merece" en las negociaciones para la investidura.

"Estamos sorprendidos de que después de tres meses tras las elecciones estén negociando los que decían que eran socios preferentes, Sánchez e Iglesias, y no hayamos oído hablar de ninguna política pública, no hayamos oído hablar de que en esa negociación se esté hablando de impuestos, de las familias o de la dependencia", ha dicho el secretario general en el campus de la organización juvenil de su partido, Jóvenes Ciudadanos.

Para Villegas, "simplemente" se está produciendo una negociación "en la que se están poniendo de acuerdo en si Pablo Iglesias es vicepresidente o no, o en si Irene Montero es ministra o no".