Iglesias confiesa a Wyoming el motivo por el que no deja la vicepresidencia

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, concedía ayer su primera entrevista como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid a Wyoming en 'El Intermedio'. Minutos antes el presentador de La Sexta bromeaba con que estaba buscando "el pacto de las croquetas, mezclar todos los ingredientes de la izquierda para gustar a la mayor cantidad de gente". Así empezó una entrevista donde Iglesias reconoce que "hoy tendrá una conversación larga con Pedro Sánchez porque "si queremos parar a la ultraderecha de Ayuso y Vox hay que dividir los papeles y el partido socialista tiene que ser una opción para esa gente que no nos votaría y en su día votaba a Ciudadanos y puede ahora votar a Gabilondo. Por otro lado si nosotros podemos unir a la izquierda transformadora podemos frenar a estos ultras". No abandona el Gobierno porque "tengo una ley que sacar adelante".

Iglesias asegura que a Sánchez no le ha dado una sorpresa porque "el presidente tiene claro que tenemos que ganar Madrid juntos". Iglesias defiende dividir los papeles, ser un equipo y cada uno jugar su rol y conseguir "que la gente de los barrios más modestos vaya a votar porque la derecha va a votar siempre".

Sobre los dolores de cabeza que puede dejar de tener Sánchez al dejar la vicepresidencia segunda, bromea Wyoming, Iglesias responde que "se queda con un equipazo que le dará sanos dolores de cabeza". Y hace política: " Decimos que somos muy cabezones cuando se trata cumplir lo acordado en el pacto de coalición y Díaz, Belarra o Montero son iguales de cabezonas que yo. A mi me queda una tare crucial que es sacar adelante una ley de vivienda que de una vez regule los alquileres".

Como ya hiciera en el vídeo que difundió para anunciar su paso a la política de Madrid señala a Yolanda Díaz como una gran vicepresidenta que ocupe su lugar y alguien que en el futuro pueda ser la presidenta de España. "En política uno tiene que saber donde es más útil".

Eso es lo que le lleva a dar el paso de dejar la vicepresidencia. Lleva tiempo pensándolo y empujó el hecho de que Isa Serra le dijeran "me van a inhabilitar". Tiene claro que su electorado en Madrid "no nos ha perdonado que nos dividiéramos y la presidencia acabara en manos del PP" y "uno tiene que asumir que le toca jugar donde le toca, meter goles o bajar a defender y creo que hay que entender esta nueva política y creo que ahora soy más útil ganando el gobierno de la Comunidad de Madrid".

Él no fue la única opción de ponerse al frente de la campaña en Madrid. "La opción que podía ser más eficaz era que yo diera el paso. Tenemos que construir una candidatura pero la cantidad de llamadas recibidas hoy diciendo ole vuestras narices me confirma que hemos tomado la decisión correcta". Si el proyecto sale mal ¿cuál será su futuro? "uno tiene que estar donde sus compañeros le digan. Salimos a ganar, no como oposición".

El líder de Podemos tiene claro que no puede ser una excusa que Iglesias tenga que ser el líder de la lista para luchar por Madrid: "Lo que decidan los inscritos". Incluso reconoce que está dispuesto a ser el número 2 si hace falta. "Si tiene que haber unas primarias conjuntas, hagámoslas". Iglesias "creo que puedo ganar y ser presidente de la Comunidad de Madrid". Sigue en el mismo tono que utiliza en su vídeo para asegurar que "los corruptos son criminales y delincuentes y el PP es un partido delincuente y lo dicen los jueces. Ya está bien de permitir que se robe a manos llenas y reírse de los madrileños en la cara". Es alucinante que entiendan que "comunismo es un insulto".

No abandona el cargo de vicepresidente segundo hasta que arranque la campaña electoral porque tiene pendiente la ley de la vivienda: "Es un acuerdo que está siendo duro porque tenemos diferencias con el PSOE porque firmamos regular los alquileres y quiero lograr que salga adelante". Dice que 7 de los 20 municipios donde más caro está el alquiler son municipios de Madrid, "y no son Pozuelo o Torrelodones sino Leganés, Getafe, Alcorcón... donde hay gente que tiene que hacer un esfuerzo enorme y es ineficiente y quiero dedicarme estas semanas a lograr que ese compromiso de gobierno sea una realidad". "Me duele dejarlo pero uno tiene que estar donde se es más útil", concluye. "