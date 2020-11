Sanidad atribuye los disturbios durante este puente a una "fatiga pandémica"

Las reacciones políticas se suceden tras los disturbios nocturnos de este puente. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha condenado los incidentes de este fin de semana en diversas ciudades españolas en protestas contra el toque de queda y las medidas del Gobierno para frenar los contagios por coronavirus y ha explicado que responden a una "fatiga pandémica". En un encuentro telemático con empresarios catalanes organizado este lunes por la consultora Intermèdia Comunicació y que recoge Europa Press, Illa ha reconocido "el cansancio de la población, que lleva a no seguir las medidas, a subestimar los riesgos e incluso a protestas violentas", y ha pedido a la ciudadanía un esfuerzo solidario.

El ministro ha reconocido el civismo de la mayoría de la población, pero ha declarado que los altercados de este fin de semana "están fuera de lugar" y ha pedido una actitud firme y contundente ante los negacionistas, en sus propias palabras. Por su parte, el PSOE ha enviado este lunes un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por garantizar la "convivencia pacífica" durante los disturbios por las restricciones frente al coronavirus y ha advertido de que con violencia y actos de irracionalidad no se va a vencer al virus.

Lo ha dicho el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, en unas declaraciones difundidas por el PSOE. "Solo desde la unidad y la responsabilidad vamos a poder vencer al virus y salir de este agujero. En eso está el Gobierno de España, en eso está el partido socialista", ha subrayado Simancas. Simancas ha hecho este llamamiento a la unidad tras un fin de semana de violentas protestas en diferentes puntos del país contra las medidas de restricción puestas en marcha para hacer frente al coornavirus.

El PP pide "no adjetivar la violencia"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido "no adjetivar la violencia" vista en varias ciudades españolas durante el pasado fin de semana y ha tachado de hipócrita al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias porque sólo condena la violencia cuando va "contra él y su Gobierno". La exportavoz de los populares en el Congreso de los Diputados ha sostenido que el líder de Podemos mantiene una "relación variable con la condena de la violencia" porque la critica cuando va contra sus intereses, pero la avala cuando persigue objetivos que él "comparte".

"Podemos cree que hay una violencia buena y otra mala. La mala es la que ellos adjetivan como extrema derecha y la buena es la que persigue objetivos que ellos comparten", ha afirmado en una rueda de prensa telemática que ha dado junto al líder del PP Català, Alejandro Fernández. Álvarez de Toledo ha negado que la violencia vista en diversas ciudades españolas en el marco de protestas contra las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la COVID-19 sea achacable "a grupos de tal o cual signo político".

"Podemos cree que hay una violencia buena y otra mala"

A su entender, entre los protagonistas de los disturbios había "de todo" y tienen que ser las fuerzas de seguridad quienes les identifiquen, no los políticos. Por ese motivo, ha reprochado a Iglesias que haya usado el término "extrema derecha" para referirse a los violentos y ha contrapuesto su actitud con la mostrada en el pasado cuando, según la diputada, juzgaba como "buena y justificable o comprensible" la violencia "de los CDR, la del Tsunami Democrático, la destrucción de Urquinaona e incluso la de ETA".

"Iglesias no condena la violencia, condena la protesta. Alienta la protesta cuando él está en la oposición y la condena cuando él está en el Gobierno. Eso se llama hipocresía y no se llama comportamiento democrático", ha resuelto. Más allá de sus críticas a Iglesias, Álvarez de Toledo también ha lanzado una advertencia hacia quienes pretendan "coquetear" con la justificación de los actos vandálicos, ya que a su entender eso equivale a justificar. "La violencia no se puede justificar jamás y tampoco debe adjetivarse, salvo que sus protagonistas se declaren de una adscripción ideológica o grupo", ha zanjado.