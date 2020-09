Illa apoya a las autonomías frente al veto de los ayuntamientos a las medidas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que la situación de España no es tan distinta a la del resto de países europeos. "Es verdad que hay un incremento de casos, pero también que tenemos una mayor capacidad de detección. No estamos en una situación como la de abril porque la presión hospitalaria no es la misma, el número de muertos tampoco y el perfil de contagiados ha cambiado. Hay incremento de casos, pero no estamos viviendo lo mismo que en abril", ha dicho en una entrevista en 'Antena 3'. En cuanto a la posible saturación del sistema hospitalario, Illa ha llamado a la calma porque todavía "no se han tenido que modificar la asistencia habitual de los centros".

Sobre las "broncas" entre administraciones autonómicas y municipales por las restricciones de la Covid, el ministro ha pedido más coordinación. En los últimos días se ha visto cómo las autoridades municipales han 'vetado' la puesta en marcha de ciertas limitaciones impuestas por los gobiernos autonómicos, y el ministro Illa ha respaldado la actuación de los últimos para combatir los brotes con "contundencia y prontitud".

El ministro ha confirmado que la Comunidad de Madrid es la autonomía más afectada. Illa ha comparado la situación en la CCAA de Isabel Díaz Ayuso con la de otros brotes catalanes donde "se han tomado medidas más estrictas" y con más antelación que en la capital. Aún así, el titular de Sanidad ha admitido que Madrid sí ha implementado todos los requisitos impuestos por el Ejecutivo durante la desescalada.

"A día de hoy no se dan las circunstancias de un confinamiento generalizado", según Illa. El ministro ha declarado que finalizado el estado de alarma "hemos entrado en un estado de nueva normalidad y hay que aprender a convivir con el virus".