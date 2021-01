Illa dejará Sanidad este martes para centrarse en la campaña de las catalanas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará este martes el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer su sustituto el mismo día, según ha informado Moncloa.

Ya tiene posibles aliados. La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha reclamado este domingo un Govern de Cs y el PSC tras las elecciones catalanas como "el más centrado y mejor que se puede hacer".Arrimadas ha avisado de que esta opción debe estar liderada por Cs "porque es la única manera de que sea un Govern sensato, limpio y libre de corrupción, que no ceda a los chantajes separatistas". También ha alertado de la posibilidad de que el PSC pacte con ERC y los comuns en un nuevo tripartito: "La única manera de que haya un Govern sensato y moderado de Cs y el PSC es que se concentre el voto constitucionalista en Cs".

Por su parte, el Partido Popular ya avisó que no apoyará al ministro. El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha acusado a Illa, de tomar decisiones en función de "su calculadora electoral" y no de las necesidades sanitarias. En una acto del PP este domingo en Salou (Tarragona), Fernández ha dicho: "Roza lo inmoral que, en estos días que van a ser los peores de la pandemia, no sepamos si el ministro es candidato o el candidato es ministro".

La marcha de Illa para concurrir como candidato a la Generalitat en las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero aboca a la primera remodelación del Gobierno de coalición. El anuncio de que concurriría a las elecciones se produjo el pasado 30 de diciembre pero Illa decidió mantenerse en el cargo hasta el inicio de la campaña.