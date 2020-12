Illa esperará a lo que digan los servicios jurídicos antes de revelar a los expertos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este domingo que su departamento hará lo que dicten los servicios jurídicos sobre la notificación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para dar a conocer los nombres del comité de expertos que asesora al Gobierno en la gestión de la pandemia y ha recordado que son "funcionarios" que tienen derecho a "proteger su intimidad".

"¿No tiene derecho un funcionario a ser protegido en su intimidad?", se ha preguntado Illa en una entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta, recogida por Europa Press, quien también ha recordado que "todos los informes son públicos" elaborados por diferentes técnicos. En este sentido, el titular de Sanidad ha defendido que no tiene problemas en dar a conocer los nombres de los expertos y ha destacado que son "funcionarios públicos" que "han hecho su trabajo muy bien" pese a las "presiones".

En cuanto a las presiones y a la gestión en general del Gobierno, Illa ha vuelto a defender la labor de todo el Ejecutivo: "Siempre hicimos todo lo que pudo hacerse y algo más", ha puntualizado respecto a la falta de material sanitario y a la saturación de los hospitales. Además, insistió en defender a Fernando Simón: "Es un excelente servidor público y muy honesto", ha resumido.

Pese a la insistencia del periodista en que mostrase algún tipo de arrepentimiento sobre algunas de las decisiones tomadas a finales de primavera o al principio del otoño, el titular de Sanidad ha señalado que el perdón se pide cuando se hace algo mal y el Gobierno "siempre ha hecho lo que ha podido" y que en todos los países del mundo se dieron problemas de abastecimiento y control de la pandemia. También ha rechazado que hubiera triunfalismo al final del primer confinamiento o relajación con el verano.

Por otra parte, y ante las fechas que vienen, ha abogado por las medidas tomadas "cerrando lo que hay que cerrar" y ha manifestado que si hay una tercera ola de contagios después de Navidad será responsabilidad de todos, al tiempo que ha defendido la madurez de los ciudadanos. En cualquier caso, se ha mostrado "esperanzado, cansado y preocupado", tras reconocer que volvería a aceptar el cargo de responsable de Sanidad, que asumió con "honor" sin pensar que se enfrentaría a lo que ha sucedido.

Al ser cuestionado sobre un posible cierre total en Navidad, como ha hecho Italia, Illa se ha preguntado: "¿Cerrarlo todo?, ¿Usted sabe lo que significa cerralo todo? ¿Somos conscientes de eso?" y ha recordado que muchas comunidades ya han hecho cierres parciales de actividad y perímetro lo que ha generado muchas dificultades a sectores económicos, entre los que ha citado a hostelería, turismo o el ocio nocturno.

Ha sido preguntado también si se pondría la vacuna contra la Covid delante de una cámara de televisión si eso pudiese concienciar a la población sobre sus efectos y, tras recalcar que, le gusta muy poco el espectáculo, ha indicado que "si se pensase que esto puede ayudar y se me pide, no tendría ningún inconveniente". Además, ha revelado que durante los dos primeros meses de la crisis sanitaria no leyó la prensa para centrarse en su trabajo y olvidarse "del ruido".