Indultos o responsabilidad patrimonial: las tareas de Lesmes como juez del TS.

Carlos Lesmes ya ha anunciado que pedirá de forma "inmediata" el reingreso en la carrera judicial una vez se haga oficial su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Para ello, hace falta que el cese se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Asuntos sobre expropiaciones, responsabilidad patrimonial del Estado o indultos serán algunos de los que el todavía máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces tendrá entre manos una vez vuelva al Alto Tribunal como magistrado.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario han explicado que el destino de Lesmes será la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde tiene su plaza. De este modo, se reincorporará a una 'división' del Tribunal Supremo que se encarga de resolver los asuntos relacionados con urbanismo y ordenación del territorio; medio ambiente; expropiaciones; responsabilidad patrimonial y responsabilidad patrimonial del Estado legislador; autorizaciones y licencias relativas al desarrollo de actividades comerciales e industriales, incluidas las autonómicas, para grandes centros y áreas comerciales; bienes de derecho de las Administraciones Públicas; extranjería, incluyendo los litigios relativos a nacionalidad, protección internacional y apatridia; e indultos.

Lesmes ha formalizado este lunes su dimisión ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y la Comisión Permanente del CGPJ, abriendo la puerta a una crisis institucional sin precedentes por su sucesión. También se lo ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Rey Felipe VI. El anuncio lo hizo el domingo por la tarde tras constatar que el plazo dado al líder del Ejecutivo y al del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que llegaran a un punto de encuentro en la renovación del órgano de gobierno de los jueces había expirado. Así, en una declaración, el todavía presidente del CGPJ -hasta que aparezca en el BOE-, manifestó su hartazgo por la situación "insostenible" y afirmó que no quería ser "cómplice" de la actitud que mantienen los grupos políticos desde hace casi cuatro años, que, según indicó, "aborrece".

En ese mismo comunicado, Lesmes confirmó que lo que ya venía diciendo desde semanas atrás: que volverá al Tribunal Supremo como magistrado con el objetivo claro de poder garantizar que todas las secciones de la Sala de lo Contencioso se puedan formar. No ha sido ni una ni dos veces las que el Tribunal Supremo y el propio Lesmes han advertido de las consecuencias del bloqueo en la renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018, y del impedimento legal para poder nombrar magistrados en la cúpula judicial. Precisamente dicha Sala es una de las que va camino del colapso, ya que ha experimentado este último año un crecimiento de los temas a estudiar, al tener la última palabra sobre las restricciones autonómicas para frenar la propagación de la covid-19. En 2021 registró en la bandeja de entrada 9.080 recursos de casación, que se acumularon a los 6.302 que había a finales de 2020, concluyendo el año de 2021 con 6.379 asuntos a la espera de resolución, de acuerdo a los datos de la Memoria anual del Alto Tribunal.

Procés o Griñán

Entre los asuntos más mediáticos que tiene la sección Quinta ahora mismo sobre la mesa se encuentran los indultos parciales a los líderes del 'procés'. A ello se podrá unir una eventual impugnación del 'perdón' al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por el 'caso ERE', si finalmente el Ejecutivo se lo concede. Cabe recordar que Lesmes tiene experiencia sobre la medida de gracia, pues en su anterior etapa en el Supremo ya estudió casos que marcaron el camino a los actuales magistrados. El presidente del CGPJ fue el ponente de un auto en el que se determinó que los partidos políticos no tienen legitimación para recurrir estas decisiones exclusivas del Gobierno. Una resolución que hace unos meses tuvieron muy en cuenta sus futuros compañeros cuando estudiaron si admitían los recursos presentados por PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos a los condenados por el 1-O. También firmó el voto particular contra la sentencia que revocó el indulto a un conductor kamikaze, alegando que la justicia no puede revisar este tipo de resoluciones del Poder Ejecutivo.

Asimismo, esta sección resuelve temas de relevancia como las reclamaciones indemnizatorias a las administraciones y al Estado, como el que analizó hace un año relativo a la compensación de más de 500.000 euros que exigió (sin éxito) un magistrado por daños y perjuicios al entender que se le privó de su condición más tiempo del establecido. También, según apuntan las fuentes jurídicas consultadas, decidirá sobre todas aquellas reclamaciones que realicen los contribuyentes apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 28 de junio, en la que declaró parcialmente contrario al Derecho de la Unión Europea el régimen español de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, lo que, de acuerdo a los expertos, sería muy beneficioso para los posibles perjudicados, ya que elimina los obstáculos para este tipo de demandas.

Pero estas no serán las únicas materias que 'tocará' Lesmes, pues existe la posibilidad de que alguna de las otras secciones avoque a Pleno algún recurso de especial trascendencia económica y social para que sean todos los magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo los que resuelvan un asunto concreto. Así ocurrió, por ejemplo, en 2018 cuando la sección segunda -especializada en impuestos- solicitó hacer una revisión de la jurisprudencia sobre quién debe hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, más conocido como el 'impuesto de hipotecas', lo que finalmente acabó con un cambio de criterio a favor de los bancos y decidiendo que el cliente debe pagar esta tasa.

Baja de magistrados

Por otro lado, las fuentes jurídicas consultadas destacan la necesidad de que Lesmes vuelva a la sección Quinta de la Sala de lo Contencioso, ya que la formación de estos tribunales requiere de cinco magistrados. Se da la circunstancia de que uno de los actuales miembros de esta sección, Octavio Juan Herrero, ha solicitado ya su baja por jubilación, lo que se unirá a la que se producirá el próximo mes de marzo por parte de la magistrada Inés Huerta. Así, el regreso del presidente del CGPJ haría posible el "mínimo imprescindible de integrantes para poder constituir sus secciones de enjuiciamiento", tal y como indicó en su declaración de este domingo.

No obstante, otras fuentes consultadas no descartan la posibilidad de reorganización de tribunales si existe tal necesidad tras la designación de dos magistrados de la Sala de lo Contencioso con los próximos nombramientos al Tribunal Constitucional, que además mantiene dividido al CGPJ, puesto que tiene que elegir a dos candidatos. La tradición marca que el órgano de gobierno de los jueces seleccione a sus dos 'favoritos' para ir al órgano máximo intérprete de la Carta Magna entre miembros del Supremo. En este momento, la mayoría de los aspirantes proceden de la Sala en la que Lesmes trabajará, por lo que el presidente de la misma, César Tolosa, podría decidir moverle de sección para compensar las vacantes.