Sánchez defiende los indultos por su "utilidad" para la concordia en Cataluña

"Creo que merece la pena intentarlo". Esta es una de las frases lanzadas por Pedro Sánchez en la comparecencia donde ha defendido la concesión de los indultos a los nueve condenados por el procés, aprobados este martes en el Consejo de Ministros. Un mensaje en el que ha defendido que existen motivos de "utilidad pública" para conceder la medida de gracia a Oriol Junqueras y al resto de condenados. Entre estas razones están el "restablecimiento de la convivencia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española". "Esta decisión es la más conforme con el espíritu de concordia de la Constitución española", ha apuntado el presidente del Gobierno, que ha anunciado que tiene intención de abrir una "nueva etapa de diálogo" con el independentismo.

Pedro Sánchez anuncia la aprobación de los indultos

En el mensaje institucional donde ha confirmado la decisión, que no ha llegado a los cinco minutos de duración, Sánchez ha destacado que los indultos son "parciales". Esto se explica con que solo se extingue la pena de cárcel, ya que las condenas por inhabilitación para ejercer cargo público se mantienen. "Todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado", ha destacado el jefe del Ejecutivo sobre esta salvedad, que implica que los líderes secesionistas no delincan en al menos seis años. Una condicionalidad en la que ha insistido en su intervención desde las escaleras de Moncloa, con el fin de dejar claro que la medida puede ser reversible.

"El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña y para España", ha continuado Sánchez, que ha asegurado que la sociedad española quiere una región catalana "europea, próspera, plural, solidaria y con un alto grado de autogobierno". "Cataluña sin España no sería europea, ni próspera, ni plural. Ese es nuestro convencimiento", ha destacado para instar al mantenimiento de la unidad del Estado. Aunque también ha apuntado que "España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña", ha expresado en forma de anáfora el presidente.

Esa dependencia mutua entre la autonomía catalana y el resto del país es lo que "guía nuestro camino", ha dicho el jefe del Gobierno. "Los indultos afectan de manera directa a nueve personas. Pero el Gobierno piensa en los cientos de miles de catalanes y catalanas que se sienten solidarios con quienes están presos. Y también a muchos otros, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, que no respaldaron sus actos pero sí creen que ya han cumplido suficiente castigo", ha argumentado para intentar dar más fuerza a su determinación de indultar a los responsables del procés.

Sánchez sí ha admitido que puede que no cambie nada entre el independentismo a pesar de la medida de gracia. "Esta medida de gracia no significa que los beneficiados deban cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa", ha señalado. Pero también ha recordado que los encarcelados "no fueron sancionados por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática". "Una democracia fuerte como la española no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos y de todas", ha añadido el presidente.

Los siguientes pasos que ha anunciado en sus relaciones con los independentistas se centrarán en el "entendimiento y nunca en el enfrentamiento". "Pretendemos ahora abrir un nuevo tiempo de diálogo. Tender puentes de concordia entre personas que estamos muy alejados en lo político, pero que no podemos ignorarnos. Vivimos juntos y juntos tenemos que afrontar las mismas preocupaciones y los mismos problemas", ha relatado el presidente. Un camino en el que ha admitido que habrá "dificultades". Aun así, Sánchez considera que "merece mucho la pena intentarlo por los españoles, por todos los catalanes, por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas... La sociedad entera se merece un futuro mejor en Cataluña y en toda España".

Por todo lo anterior, Sánchez ha definido como "primer obligación del Gobierno" dar pasos hacia la convivencia, como son los indultos, para "ayudar a lograrlo". "En este día, miramos al futuro con más optimismo. Con esta acción, queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado que "la democracia española demuestra hoy su grandeza". Por eso, ha invitado a "pasar página" por ser el "momento de la política". Lo que supone "volver a la vía que nunca se debió abandonar". "Es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas", ha sentenciado.