El PSOE difunde un argumentario para defender los indultos y presionar al PP

La decisión empieza a coger cuerpo. Los indultos a los líderes del procés catalán están cerca de producirse. Y en el PSOE ya se están preparando para defenderlos cuando el Consejo de Ministros dé luz verde a la medida de gracia para Oriol Junqueras y el resto de condenados por lo ocurrido en Cataluña en 2017. Los socialistas ya han difundido entre sus dirigentes un argumentario en el que desgranan por qué deben defender la concesión del perdón a los políticos catalanes. Entre los motivos que les instan a que aleguen está que son "lo mejor para España", como recoge el documento al que ha tenido acceso La Información. Un texto en el que además incluyen las ideas que los suyos deben utilizar para presionar al PP, después de que Génova haya anunciado una ofensiva total contra esta medida. Algo que se materializará en la manifestación convocada para el próximo 13 de junio.

Los supuestos beneficios para el país vertebran la idea principal del argumentario. Según el 'aparato' socialista, "el interés general" también motivaría la concesión de los mismos. A esto suman que la determinación del Gobierno será "en conciencia" y a favor de la convivencia de todos los españoles". "La concordia, el diálogo, el entendimiento y el encuentro guiarán esta decisión. Esos principios y valores constitucionales serán los que pesarán en la decisión", señala el texto, que incide en que el objetivo es "normalizar la convivencia entre Cataluña y el resto de España, recuperando el diálogo". Lo que se traduciría, según el PSOE, en que "el independentismo pierda fuerza".

Otra de las ideas principales busca contrarrestar las acusaciones de que Moncloa estaría incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo si aplica este perdón. Según los socialistas, lo que rodea al procés es un "problema de naturaleza política". Lo que suponen que perseverarán en el argumento de que hay un "conflicto" de ese carácter que debe solucionarse. Por lo que al mismo "no podemos darle soluciones penales", añaden. "Este país no solo se mantiene cohesionado a base de leyes, sino también con la superación de conflictos", apuntan en el documento. "La política debe tener vocación de superar fracturas, de reencontrarse, de construir concordia y convivencia. Y es lo que va a hacer el Gobierno de España", resalta el texto al que ha accedido este diario.

Sobre el informe desfavorable del Supremo para librar de la pena a los condenados, el PSOE también se muestra muy contundente. Para empezar, recordando que la potestad de hacerlo es exclusiva del Consejo de Ministros. Mientras que lo que exprese el Alto Tribunal o el Poder Judicial en sus informes no es "vinculante". "Respetamos el criterio que expresa el Supremo, pero es el Gobierno quien tiene la potestad de otorgar o denegar un indulto", apuntan. Además, recalcan que la determinación de ir adelante con la polémica medida estará amparada en "todas las garantías legales". "Este Gobierno tomará las decisiones necesarias para mejorar la convivencia y la cohesión de este país", reiteran a este respecto.

El PSOE también reivindica que no es una decisión que demande en exclusiva el pueblo catalán. También niega que responda a sus intereses. Según estiman, estará respaldada por "la mayoría absoluta de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados". Lo que supondrá poner fin a la "fractura y la frustración de la ciudadanía". "Ahora estamos en el tiempo del diálogo, que debe avanzar hacia el reencuentro", afirman los socialistas, que reivindican que "desde que gobierna el PSOE no ha habido ninguna ruptura". "La democracia debe tener la iniciativa, ¿o acaso queremos volver a los eventos de 2017?", se preguntan, que definen esa época como "terrible". "No se puede volver a repetir", insisten.

Dentro del texto se llega a insinuar que rechazar los indultos estaría relacionado con "la venganza" o "la revancha". Unas cuestiones que contraponen a las que dicen defender, como son "el diálogo, la pluralidad y el respeto a la Constitución". "Es importante mirar hacia el futuro y aprender de los errores", destaca el argumentario, donde aseguran que el Gobierno está obligado a "mirar a largo plazo". "Cuando se gobierna se tienen que tomar decisiones que pueden parecer difíciles, pero se debe ser valiente para llevarlas a cabo y hacer avanzar al conjunto de la sociedad. No podemos no hacer nada y esperar que el conflicto se resuelva solo", defienden desde el partido que lidera el Ejecutivo.

Los argumentos contra el PP

Además de dar las claves de cómo considera la dirección socialista que hay que contrarrestar las críticas a los indultos, el argumentario también recoge cuáles pueden ser las respuestas adecuadas contra el rechazo del PP a los mismos. Para empezar, aseguran que "la situación en Cataluña se degradó notablemente con los gobiernos del PP". Por lo que reclaman "tener memoria" para recordar que "a quien le hicieron el 1 de octubre y una declaración unilateral de independencia fue a un gobierno de Mariano Rajoy en 2017". "También tiene responsabilidad en lo que ocurrió y debe ser parte de la solución", afirman los socialistas, que consideran que Génova "tiene la oportunidad de no dejarse arrastrar por el clima de venganza".

Para reforzar esta 'contraofensiva' a los 'populares', los socialistas instan a sus dirigentes a poner sobre la mesa que en 2017 apoyaron la aprobación del artículo 155. "Era una cuestión de Estado que exigía del concurso de todos los partidos", dicen desde el PSOE, que reivindica que "ojalá el PSOE contase en este y en otros muchos asuntos con la lealtad que tuvo el PSOE con el señor Rajoy en momentos muy desgarradores". "Lo que espera este Gobierno es esa misma lealtad por parte del PP y de su líder, Pablo Casado, ya no con el Gobierno, sino con el Estado", sentencian.