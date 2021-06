Sánchez anuncia entre abucheos en el Liceo que mañana aprobará los indultos

Sánchez ha anunciado entre de "independencia" y "amnistía " de un espontaneo que el Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros los indultos a los nueve líderes del 'procés' condenados por el 1-O. En Moncloa han trabajado a destajo este fin de semana para tener los expedientes listos en tiempo y forma. Es importante blindar, explican desde el Ejecutivo, ese decreto de posibles recursos ante el Tribunal Supremo. Por esos se están razonando con mimo y la ley al lado.

"He venido a Barcelona convencido de que la democracia española va a dar un gran paso hacia el reencuentro, que es necesario y urgente. No hay que esperar más", ha proclamado el jefe del Ejecutivo. La nota discordante a un acto medido al detalle por Moncloa ha sido un espontaneo que ha pedido ir más allá coincidiendo con las primeras palabras del presidente del Gobierno. Sánchez ha querido dejar claro que la ley es el camino: "No nos engañemos; los que aspiran a la independencia no van a cambiar sus ideales, pero esperamos que se comprenda que no hay camino fuera de la ley".

Ese independentismo que grita "amnistía" e "independencia" ha decidido dar calabazas a Sánchez y no asistir al acto solemne en el Liceo. No va a ser fácil avanzar y en Moncloa lo saben. Pero lo van a intentar: "Estamos obligados a desbrozar el camino", ha afirmado el presidente una vez desalojados los espontáneos. Sí estaban presentes, en las primeras filas, los empresarios catalanes, empezando por el presidente de la patronal autonómica, Josep Sánchez Llibre, que han servido en bandeja la medida. En esa primera fila también se encontraban Iván Redondo y Félix Bolaños, los dos principales colaboradores de Sánchez en esta decisión.

Sánchez ha explicado que el indultos son una figura constitucional y que la razón por la que se van a aprobar en el próximo Consejo de Ministros es su "utilidad para garantizar la convivencia". "Por la concordia, con corazón", ha añadido en un texto cuidado y que en Moncloa han bautizado como el "moméntum Liceo".

"No ignoro que hay personas contrarias a esta medida, y tampoco ignoro sus razones", ha expuesto mientras escuchaba los citados gritos de "amnistía". "Las respeto. Comprendo, más aún, a la parte de la sociedad catalana y española que se oponen a la concesión de estos indultos: personas que se vieron afectadas en su vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con los amigos, por los hechos enjuiciados en la causa del procés", ha completado.

"Hoy nos encontramos en el Gran Teatre del Liceu, un edificio que es también un símbolo, porque ardió y, gracias al esfuerzo de las instituciones, de las empresas y a un gran espíritu de unidad ciudadana, se pudo volver a levantar. Y pudieron regresar el arte y los aplausos a esta platea. Este espacio evoca la potencia de la unidad y la cooperación al servicio de lo indispensable: la reconstrucción", ha añadido Sánchez. "He venido a Barcelona, a Cataluña, convencido de que, en los próximos días, la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca ese reencuentro que es necesario y es urgente", ha lanzado.

"No hay que esperar un momento más propicio. Si hay un momento para unirnos es éste. Este es el momento. Estamos donde estamos, y es desde aquí desde donde hemos de arrancar el camino para recuperar la convivencia y la normalidad. El tiempo no cura por sí solo las heridas, hace falta valor y manos siempre dispuestas a hacerse cargo de nuestro dolor", ha justificado citando un poema de Miquel Martí i Pol, 'Ahora mismo'.

Sánchez ha expuesto que "el momento es ahora por múltiples razones, pero fundamentalmente por tres. En primer lugar, porque ha concluido la via judicial con una sentencia firme del Tribunal Supremo a los líderes del Procès, consecuencia de los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017. En segundo lugar, porque el Gobierno está obligado a tramitar y dar respuesta a las peticiones de gracia formuladas desde diversos ámbitos de la sociedad civil. El Gobierno no puede sustraerse a la cuestión ni al debate social. Y debe medir las consecuencias políticas de una respuesta en uno u otro sentido. En tercer lugar, porque el paisaje que nos ha dejado la pandemia nos ha transformado, nos ha hecho tomar viva conciencia de lo verdaderamente importante, que es la vida, y en particular la vida compartida, vivida en común. Nos ha recordado hasta qué punto nos necesitamos unos a otros".

"Mañana podemos cambiar la vida de nueve personas, pero esperamos empezar a cambiar la vida de millones de personas. Catalanas y catalanes, os queremos", ha concluido.