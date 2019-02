Un infiltrado asegura que la madre de El Cuco sabe dónde está el cuerpo de Marta

Apenas días después de que El Cuco, uno de los sentenciados por la desaparición de la joven Marta del Castillo en 2009, y sus progenitores fuesen procesados por falso testimonio, una persona que se infiltró en su familia durante el proceso de instrucción del caso afirma que la madre es conocedora del lugar donde está la joven. "Me aseguraba que nada de Marta iba a aparecer, cosa que diez años después se ha cumplido", ha indicado.

En una entrevista a la Sexta, el infiltrado explica que el tema está presente todos los días en la familia de El Cuco y que la madre de este, Rosalía, apenas necesitó días para revelarle detalles del suceso, "Fue aproximadamente la primera semana cuando tuve la primera toma de contacto con ellos cuando ella me hace esa observación de que el cuerpo no va a aparecer". Cree que la madre sabe el lugar donde está Marta del Castillo porque le aseguraba que "Marta, ni nada de Marta, iba a aparecer", cosa que sabía "no porque fuera adivina, sino porque lo sabía".

Además, indica que Rosalía comenzó a establecer su coartada después de que los investigadores le enfrentasen una información que él mismo les había trasladado. Añade que la madre es consciente de errores policiales que se produjeron durante la investigación. "Como que a ella no se le audita las llamadas de esa noche, que había hablado con Carcaño. Como el hecho de que ella no se presenta el día siguiente a una convocatoria del SAS que era bastante decisiva para ella".

Según esta persona, la coartada que la madre de El Cuco dio a su hijo es falsa, ya que establecieron que "vieron al niño en la plaza a las 11:30 de la noche y que a la 1:30 le dan un besito de buenas noches, cosa que no ocurre así". El objetivo era dar una coartada al que entonces era menor para que no se descubriera donde estaba realmente esa noche.

Dispuesta a hablar por un millón de euros e inmunidad

Durante un momento de la instrucción de la causa, se ofreció un millón de euros de recompensa a cambió de dar información reveladora para el caso. Rosalía, según la versión del infiltrado, se planteó contar la verdad a cambio de ese millón y de que "un juez o un fiscal firmasen con ella un pacto de inmunidad".

Francisco Javier García, El Cuco, que era menor cuando ocurrieron los hechos, fue condenado a dos años y once meses de internamiento en un centro por encubrir el crimen de Marta del Castillo. Este martes el caso dio un vuelco después de que él y madre fueran procesados por falso testimonio. El auto se dirige contra ambos progenitores, aunque el padre ya ha fallecido.

Un juez de la ciudad andaluza emitió el auto de procesamiento por presunto falso testimonio a Francisco Javier García, El Cuco, y sus padres, al considerar que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de Marta en 2009, han indicado fuentes judiciales.