Un informe apunta a Rabat como autor del espionaje de 200 móviles españoles

Un informe sobre el programa de espionaje 'Pegasus' que ha publicado el periódico 'The Guardian' apunta a Marruecos como autor del espionaje a más de 200 móviles españoles que habrían sido seleccionados como objetivos de vigilancia por parte de un cliente de la compañía israelí NSO Group. "Las selecciones de números móviles que se cree que realizó Marruecos ocurrieron en 2019, según las marcas de tiempo en los datos, que incluyen más de 50.000 números de personas seleccionadas como posibles objetivos de vigilancia por clientes de NSO en todo el mundo", ha afirmado el diario británico haciendo referencia a un informe filtrado de la plataforma Forbidden Stories.

El Gobierno comunicó este lunes que había presentado, a través de la Abogacía del Estado, una denuncia por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con el programa Pegasus. En concreto, la primera de las intrusiones se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En este contexto, y pese a que el Gobierno no ha querido especular sobre quiénes pueden haber estado detrás del "externo e ilícito" espionaje, el informe alega que la inclusión de más de 200 móviles españoles seleccionados en la base de datos del proyecto Pegasus "se cree" que es una acción de Marruecos. "El cliente aparentemente estuvo activo en la búsqueda de posibles objetivos para la vigilancia dentro de España", recoge el informe -según Europa Press- para añadir que aunque el número aparezca en la lista filtrada no indica que "de ninguna manera" haya sido objeto de vigilancia con Pegasus.

Además, la información que publica el diario indica que la elección de números móviles por parte, presuntamente, de Marruecos ocurrió en 2019, según los datos temporales que incluyen más de 50.000 números de personas seleccionadas como posibles objetivos de vigilancia por

El Congreso rechaza la comisión de investigación

La Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado este martes por la mañana, con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos a través del programa de software Pegasus, como habían solicitado Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno. Unidas Podemos ha sido de los más críticos con los socialistas por oponerse a que el Congreso investigue el espionaje. Su portavoz, Pablo Echenique, ha subrayado que se equivocan al rechazar esta comisión que en principio se registró para aclarar el supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas y nacionalistas.

Echenique se ha negado a concretar quién debería asumir esas responsabilidades, pero fuentes de su formación sugieren que no se conformarían con la dimisión de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. También el resto de socios parlamentarios del Ejecutivo han insistido en exigir esta comisión y ERC incluso ha advertido al Gobierno de que esto puede afectar a la estabilidad de la legislatura.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado este martes que el espionaje a políticos con el software Pegasus es "un escandalazo a nivel internacional que se puede cargar la legislatura y la democracia". Rufián ha pedido al Gobierno esclarecer el caso "con todos los mecanismos a su alcance" y ha asegurado que "quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente".

Sin embargo, el presidente del Gobierno sí tendrá que comparecer en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el espionaje con el 'software' Pegasus. En este caso, los independentistas y el Partido Popular si se han puesto de acuerdo para que Sánchez acuda e intente aclarar varias incógnitas sobre el asunto. La izquierda parlamentaria exigirá que explique las medidas que se pondrán en marcha, mientras desde el PP se critica por qué no se ha dado a conocer el espionaje de Sánchez y la ministra de Defensa justo un año después de que el Gobierno tuviese conocimiento.