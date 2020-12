Marlaska admite ahora la autorización de traslados esporádicos de migrantes. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que únicamente se ha dado autorización a traslados de inmigrantes "muy esporádicos" de Canarias a la Península para colectivos vulnerables o "aquellos susceptibles de tener protección internacional". "No hay ningún traslado a la península en los términos que se está indicando. El número es muy limitado", ha asegurado. Grande-Marlaska se ha trasladado este viernes a San Sebastián, donde ha ofrecido una rueda de prensa para presentar el proyecto del nuevo centro penitenciario de Guipúzcoa y en la que se ha referido, a preguntas de los periodistas, al desplazamiento de inmigrantes de Canarias a la Península.

El ministro del Interior ha asegurado que llevan dos años y medio haciendo una política migratoria que permitió en 2019 reducir en un 50% la entrada de inmigrantes irregulares por mar, y ha afirmado que también continuó ese descenso en los primeros meses de 2020. Grande-Marlaska ha indicado que ahora hay una "urgencia" que abordar en Canarias, y ha señalado que parece que todo el mundo "obvia" que se está en una situación de pandemia, que ha tenido "una incidencia directa en las entradas en mayor número" de inmigrantes".

El titular de Interior ha indicado que su Ministerio únicamente ha dado autorización a traslados "muy esporádicos a la Península desde Canarias" y, "como consecuencia de aquellos colectivos vulnerables, aquellos susceptibles de tener protección internacional". Ha añadido que, con los que no son susceptibles de tener protección internacional, se están volviendo a reiniciar las políticas de retorno a sus países de origen".

"A todos se les realiza una PCR, la garantía es plena, intentemos no unir conceptos que no tienen ninguna razón"

Además, ha insistido en que a todos los migrantes que están llegando a Canarias se les realiza una PCR, por lo que ha asegurado que "el colectivo con más seguridad a día de hoy es el de los migrantes irregulares que entran por vía marítima, porque todos son sometidos a PCR y los que dan positivo son objeto de una cuarentena". "Desde algunos ámbitos se une al migrante irregular con la pandemia. Yo a eso le llamo xenofobia", ha zanjado. "A todos se les realiza una PCR, la garantía es plena, intentemos no unir conceptos que no tienen ninguna razón de ser y no obedecen a ningún dato objetivo", ha insistido el ministro.

Grande-Marlaka se ha referido a los 16 inmigrantes detenidos en Valencia con pasaportes falsos y ha recordado que las personas que llegan de otros países y no ingresan en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) tienen "libertad de movimiento", aunque limitado, como el del resto de ciudadanos, por las medidas establecidas en el Estado de Alarma. Por este motivo, están sometidos a los controles aleatorios establecidos para evitar traslados injustificados, sean o no extranjeros.

El ministro ha sostenido que la política de migración del Gobierno había logrado reducir a la mitad la llegada de extranjeros en situación irregular, pero la pandemia ha azotado con más fuerza a los países con menos "músculo económico", lo que ha reactivado la migración hacia España.