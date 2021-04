Interior recurre el caso de Pérez de los Cobos y niega "desviación de poder" 

La Abogacía del Estado ha presentado el recurso en representación del Ministerio del Interior contra la condena que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, un escrito que alega que la Audiencia Nacional "elimina" la posibilidad de destituir del cargo a un mando de acuerdo al "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando.

"Entiende esta parte que la Sentencia apelada ha superado los límites del control jurisdiccional en actos de esta naturaleza, eliminando cualquier espacio posible al juicio de confianza que el superior jerárquico puede y debe realizar con ocasión del nombramiento o cese de un subordinado en un puesto de libre designación y que no puede ser objeto de control jurisdiccional", señala el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.

El recurso responde a la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que anulaba el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid coincidiendo con la investigación por la posible relación entre la manifestación del 8M y el inicio de la pandemia de coronavirus. El escrito de apelación presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos "contradice el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", sostiene.

El recurso revela que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta una videoconferencia con la magistrada para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones. "No es cierto que el demandante informase 'hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones'. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire", se queja Interior.

La Abogacía continúa defendiendo la "inexistencia de desviación de poder", añadiendo que la motivación para el cese del coronel fue "real y legal", motivada en la "pérdida de confianza y el control jurisdiccional" de las investigaciones. "Tampoco se ha buscado promocionar fraudulentamente a una persona que careciera de méritos suficientes u obtener del demandante una información 'de la que no podía disponer' por ser ello ilícito. De hecho, en este último caso, lo lógico habría sido que se hubiese acreditado, aunque fuera mínimamente, la petición ilegal de información que se habría desatendido, algo imposible de probar ya que no existió petición alguna", recoge el escrito.

"Estamos hablando", prosigue, "de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento -entre ellas, el Delegado del Gobierno- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación". Además, la Abogacía se apoya en la jurisprudencia y el cese de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por ser un puesto de libre designación. "El cese analizado viene regulado en la legislación específica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados públicos (y la interpretación que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil", alega.