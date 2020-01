El Congreso recompensa con un aplauso la dignidad de la diputada Aina Vidal

"Muchas gracias Aina por estar aquí, muchas gracias". Así empezaba Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, su discurso en el debate de investidura minutos antes de que tenga lugar la votación en la que Pedro Sánchez, si nada cambia, será elegido como el próximo presidente del Gobierno. La parlamentaria de los comunes, que el pasado domingo no pudo estar en el Congreso por, ha recibido una fuerte ovación de gran parte del resto de diputados tras acudir al Congreso tras anunciar la causa de su anterior ausencia: "Tengo cáncer". Minutos después se repitió el aplauso tras las gracias que recibió de Montserrat Bassa, de ERC. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, también tuvo palabras hacia ella: "Lo vas a superar y te vas a poner bien".

La emotiva ovación del congreso para Aina Vidal#Investidura pic.twitter.com/oqvSFYzWUJ — Jota POV (@Jota_POV) January 7, 2020

"Hoy no he ido al votar en el Congreso, y tardaré una temporada en volver", explicaba Vidal en un comunicado que compartió mediante sus redes sociales. "Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo", detalló. El domingo la votación acabó con 166 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Un total de 349 diputados han emitido su voto, ya que Vidal no ha votado.

En este sentido, y ante las especulaciones, la diputada aseguraba que "no fallará" a la votación de este martes. "El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación", ha indicado. "Ganaremos un Gobierno, uno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que brama para recuperar justicia social. Un Gobierno que ponga la vida en el centro", ha continuado. Asimismo,detalló que confía "en el personal de la sanidad pública" y ha aseverado que se sabe "acompañada" por su familia, familia política y amigos.