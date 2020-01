Montserrat Bassa: "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

"Me importa un comino la gobernabilidad de España", decía Monstserrat Bassa, de ERC, desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Y lo decía mirando a Pedro Sánchez. Hermana de una exconsellera de la Generalitat encarcelada hace dos años (Dolors Bassa), aseguraba durante su intervención que "la indignación me haría votar un no a un PSOE cómplice", pero acabó su discurso asegurando que "creemos en la paz y la palabra frente a la violencia y desde la gestión de la rabia y la impotencia, desde el escepticismo y fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que los conflictos se resuelven hoy votamos la abstención para darle la oportunidad al diálogo". Las últimas palabras fueron para pedir la "libertad inmediata de Oriol Junqueras".

La representante republicana, hermana de la exconsejera condenada a 12 años de prisión por delitos de sedición y malversación, ha cargado duramente contra el candidato a presidente, el socialista Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser "cómplice" de la situación de su hermana y del resto de condenados por el proceso independentista.

Con todo, ha confirmado que su grupo se abstendrá para facilitar la investidura de Sánchez para dar una oportunidad al diálogo. Aunque ha confesado que su "rabia" le haría votar no "a un PSOE cómplice con la represión" y la "criminalización de la protesta", pero que son los propios encarcelados, a los que ve a través de un "puto cristal", los que insisten en que ERC cree "en el diálogo" y en una república catalana "construida desde la cordialidad con España".

Bassa ha iniciado su intervención recordando emocionada la situación de su hermana y echando en cara que con su encarcelación le han robado un "trozo de vida" a ella y a su familia. Por eso, se ha dirigido a Sánchez como "una familiar de una presa política catalana" y le ha dicho a los socialistas que "no solo los jueces, también ustedes son verdugos", ya que "está en su mano" hacer y cambiar las leyes.

"Están en la cárcel es porque ustedes quieren que estén allí", ha afirmado Bassa en referencia a su hermana y al resto de políticos independentistas presos, mientras que el resto del hemiciclo incluso se "alegra" de su dolor y querría que fuera mayor, ha recriminado.

Por eso, ha apuntado que "la cuestión importante" es dónde está el PSOE ante esta situación y ha cuestionado si se alegra del dolor de los presos independentistas y sus familias y si incluso se siente satisfecho de las condenas recibidas y de los "golpes que la violencia policial" en las calles de Cataluña.

Y ha concluido que si se quiere resolver el conflicto político y que la mesa de diálogo sea "provechosa" es necesario la "empatía" y ERC se va a abstener pese a la "rabia y la impotencia" que siente porque son "fieles a la ideología pacifista que considera que los conflictos se resuelven dialogando".