Sánchez e Iglesias, al borde de la ruptura: el PSOE rechaza ceder Hacienda o Trabajo

Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos parecen rotas. El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha llamado por teléfono a Pablo Iglesias para decirle que no va a ceder las áreas de Gobierno que le pide. Es decir, que no está dispuesto a entregarle las competencias en Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica e Igualdad que reclama el partido morado. Esto deja los contactos al borde de la ruptura cuando el límite se agota este jueves a las 14:25 horas, cuando arrancará la segunda votación.

En esta conversación telefónica entre Sánchez e Iglesias, que se ha desarrollado a media tarde, el presidente del Gobierno en funciones ha transmitido directamente a Iglesias "que no está dispuesto a ofrecer competencias ni en Trabajo ni en Hacienda ni en Transición Ecológica ni en Igualdad", informan fuentes de Unidas Podemos implicadas en las negociaciones. Según la formación ha sido la "última palabra" de Sánchez. Ellos siguen exigiendo lo que le pidió el secretario general desde la tribuna el pasado lunes en su famosa intervención desde el escaño que ya se conoce como "ni hablar":

Sánchez, por tanto, ha sumado esta negativa a las ya conocidas de que Unidas Podemos ocupe los llamados ministerios de Estado (Interior, Justicia, Defensa y Economía) y a que Pablo Iglesias forme parte del Consejo de Ministros. Estaría dispuesto a cederle, por tanto, competencias en Ciencia y en la Educación de 0 a 3 años. Los negociadores de PSOE y Unidas Podemos ni siquiera se han reunido a lo largo de la tarde de este miércoles. Solo ha habido tres llamadas telefónicas entre Carmen Calvo y Pablo Echenique, y la citada conversación entre Sánchez e Iglesias.

Los contactos se encuentran, en definitiva, al borde del precipicio. PSOE y Unidas Podemos se han esforzado por cerrar un Gobierno de coalición en un tiempo récord, "el sudoku" como lo llaman en Moncloa, pero no se ponen de acuerdo y el tiempo se agota. Este jueves, a las 14:25, dará comienzo la segunda y definitiva votación. O Sánchez sale presidente o la amenaza de unas segundas elecciones empezará a cobrar aún más fuerza. La negociación ha sido 'a cara de perro' y no queda claro si este mismo jueves se reanudará.

Fuentes de PSOE y de Podemos ya vaticinaban a mediodía que no estaba habiendo ninguna progresión en una reunión que se celebró en un lugar reservado de Madrid. "Hay que ser prudentes y no levantar las expectativas porque no está habiendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE", decían fuentes de Podemos. Minutos antes de las 14 horas los negociadores pararon para comer y ya no se volvieron a ver.

En las filas socialistas la postura mantenida no se ha movido mucho: sí a una vicepresidencia social a Irene Montero, pero completada con dos más, una política y otra económica que podrían recaer en Carmen Calvo y María Jesús Montero. ¿Y qué ministerios podría haber cedido Sánchez a Unidas Podemos? En el PSOE descartaban desde un primer momento entregar a sus rivales departamentos considerados "de futuro". Es decir, sobre los que pilotará el proyecto económico que presentó el candidato en la tribuna este lunes. A saber: Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica e Igualdad.

Mira también Montero pide a Batet emitir su voto de la investidura... solo cinco minutos antes

Fuentes del PSOE añaden que en esa llamada de telefóno Sánchez le ha vuelto a reiterar a Iglesias "la necesidad de desbloquear la investidura para que España pueda seguir avanzando". Califican la última oferta realizada a Podemos como "buena".