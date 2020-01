Iglesias entrega un ramo de flores a Aina Vidal con Sánchez ya como presidente

Al grito de 'Sí se puede' y entre lágrimas la diputada Aina Vidal ha recogido un ramo de flores que le ha entregado Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, nada más acabar la votación en el Congreso de los Diputados que ha hecho a Pedro Sánchez nuevo presidente de España al frente del primer gobierno de la historia de coalición. Iglesias ha protagonizado otra imagen del día al romper a llorar una vez acabada la sesión.

Vidal no pudo acudir a la votación del pasado domingo y en la sesión de hoy son varios los que le han dado las gracias por no faltar hoy a la cita en la que el socialista Pedro Sánchez ha logrado ser investido presidente del Gobierno al superar la votación definitiva en el Pleno del Congreso por sólo dos votos de diferencia, 167 a favor frente a 165 en contra, el margen más estrecho de la España constitucional.

La diputada de En Comú Podem estuvo ausente en la segunda sesión del debate de investidura y explicó el motivo en sus redes sociales: "Hoy no he ido al votar en el Congreso, y tardaré una temporada en volver". "Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo", detallaba. Aquella votación acabó con 166 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Un total de 349 diputados han emitido su voto, ya que Vidal no ha votado.

En este sentido, y ante las especulaciones, la diputada aseguró que "no fallará" a la votación de este martes "por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación", ha indicado.

Y no ha habido hoy usencias ni sorpresas de última hora. Así el líder del PSOE ha recabado el apoyo de 167 diputados: 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos y sus confluencias, seis del PNV, tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres que suman los representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Por contra, el bloque del 'no' se ha quedado en 165 escaños: los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los ocho de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más Coalición Canaria, cuya diputada Ana Oramas se ha mantenido en el rechazo pese a que su formación había acordado abstenerse.

En la votación, pública y por llamamiento, con los diputados puestos en pie para anunciar su voto de viva voz, ha habido también 18 abstenciones de los 13 diputados de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de EH Bildu.

Se trata del margen más estrecho del sistema democrático surgido de la transición. Hasta ahora, los resultados más ajustados los tuvieron los anteriores presidentes socialistas: José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, con 169 apoyos frente a 158 en contra (once votos), y Felipe González 1989, con 167 votos frente a 155 (doce).