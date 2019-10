Investigados tres individuos por trato degradante e insultos contra una árbitra

La Policía Nacional ha identificado a tres personas por un delito de trato degradante hacia la colegiada arbitral del partido entre Club Deportivo Berceo y el Club Deportivo Arnedo que se disputó el pasado sábado, 19 de octubre, en el campo de fútbol de La Isla de Logroño. Los autores, tres varones de 19, 21 y 27 años de edad, han sido identificados y han comparecido en la Jefatura Superior de Policía, en calidad de investigados.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando, en los últimos diez minutos del encuentro, una decisión arbitral que no fue bien recibida por varios aficionados del equipo visitante , hacía que estos se dirigiesen hacia la árbitra de una manera degradante en la que se le insultaba y amenazaba con palabras tales como " Hija de Puta", "Puta", "Te vamos a matar", "Vete a fregar", "Sabemos dónde vives", "Las mujeres no servís para nada", "Eres Malísima", "Esto no es lo tuyo", "Todos los fines de semana igual.

Ante tales manifestaciones, el árbitro del encuentro paró el partido y solicitó la presencia de los delegados para que identificasen a las personas que estaban increpando a la colegiada, por lo que se requirió la presencia de una patrulla de Policía Nacional, la cual procedió a la identificación de uno de los autores de los hechos.

Tras las diligencias policiales llevadas a cabo por el grupo encargado de la investigación este tipo de delitos en el ámbito deportivo, los agentes han logrado identificar a los otros dos autores de los hechos, siendo citados, imputándosele la autoría de los mismos y recibidos en declaración en esta Jefatura. Los identificados son tres varones de 19, 21 y 27 años de edad, todos ellos españoles, con domicilio en Arnedo, no contándoles a ninguno de ellos antecedentes policiales de ningún tipo.

Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, se recuerda que todo este tipo de conductas verbales, tales como los insultos y menosprecios que se vertieron en los hechos que nos ocupan, pueden constituir infracciones a la Ley 19/2007 de 11 de Julio contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte y al Reglamento que la desarrolla, donde se recoge las sanciones a tales conductas, tan detestables que debemos erradicar, siendo las sanciones económicas de una elevada cuantía así como pueden llevar aparejadas la prohibición de acceso a un recinto deportivo.